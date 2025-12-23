非法幣商涉詐被逮 警查扣137萬現金、18萬顆泰達幣

刑事警察局查獲非法幣商。圖：讀者提供

刑事警察局為貫徹新修洗錢防制法之虛擬資產服務業管理規範，近期透過網路巡邏，蒐報未經合法登記之業者在Facebook、IG、Threads、Line社群等各大網路平台，發布多則提供虛擬資產服務廣告，公然挑戰法律權威，因而立即啟動調查。案經專案小組蒐報多則違法虛擬貨幣買賣廣告後，分別報請台北地方檢察署及新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，自今(114)年10月8日起至29日會同台北市信義警分局、新北市三重警分局等單位共同查緝非法幣商專案，查獲周姓犯嫌等11人到案，並查扣現金137萬8000元、點鈔機1台、手機10支、汽車2部、泰達幣18萬2655顆等相關贓證物，全案依洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送該管地檢署偵辦。

廣告 廣告

依法登記之虛擬貨幣交易所或個人幣商，不得提供虛擬資產服務。圖：讀者提供

警方發現，犯嫌除了在網路上違法公開提供虛擬貨幣買賣之外，亦有多組詐欺集團以虛擬貨幣買賣之理由施行詐騙，集團透過「假線上交易」、「誘導民眾購買遊戲點數」或「要求客戶設定授權錢包」等手法施行詐騙，不可不慎。

犯嫌除了在網路上違法公開提供虛擬貨幣買賣之外，亦有多組詐欺集團以虛擬貨幣買賣之理由施行詐騙。圖：讀者提供

警方說明，有關洗錢防制法第6條所定「虛擬資產服務業（VASP）」登記新制已於去年11月30日正式實施，未依法登記之虛擬貨幣交易所或個人幣商，不得提供虛擬資產服務，刑事局多次執行掃蕩幣商專案，已有多家違法經營之個人幣商與B類虛擬資產服務門市自行停業，成功抑制詐欺、博弈等集團利用虛擬貨幣洗錢之亂象。

刑事局呼籲，民眾切勿以身試法違法買賣虛擬貨幣，並慎防假幣商詐騙，務必多方查證，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免落入詐騙圈套，維護財產安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

扯！八德6旬婦開車失控撞大賣場 滿地玻璃碎片

德修宮慈善文教基金會嘉惠桃園弱勢學子 發獎學金助力勇敢追夢