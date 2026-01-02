非法廢棄物集團車隊橫跨4縣市 掩埋體積達7座奧運規格游泳池
台中地檢署執行「淨土專案」，破獲非法廢棄物棄置集團，經查非法車隊橫跨4縣市，非法開挖掩埋體積逾1萬6204立方公尺，相當於7座奧運規格游泳池，復原初估逾新台幣7000萬元。
台中地方檢察署今天（2日）發布新聞稿，透過「國土區域跨域聯防機制」接獲情資，嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭不法棄置營建混合物及廢塑膠混合物等大量廢棄物。地檢署運用「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，整合犯罪情資，鎖定可疑犯罪集團，會同台中市刑警大隊偵八隊、保四總隊駐署司法警察、保七總隊第三大隊中區中隊、經濟部水利署第四河川分署等，組成專案小組偵辦。
專案小組自民國114年5月破獲的台中市西屯區非法經營廢棄物轉運站案件，進一步鎖定長期載運廢棄物到中、南部多處河川地傾倒的非法車隊。經交叉勾稽相關資料後，專案小組見時機成熟，深夜展開埋伏，在南投縣濁水溪河床地當場查獲蔡姓、陳姓、蕭姓等3人正在傾倒廢棄物。
專案小組進行開挖作業後，發現南投縣竹山鎮濁水溪北岸河床香員腳段面積約4000平方公尺及南岸河床和興段面積約700平方公尺河川土地，遭非法棄置傾倒廢棄物，初估體積約1萬4400立方公尺。
專案小組接續發動4波查緝行動，瓦解非法廢棄物棄置集團。共動員超過百人次，查緝22人到案，搜索23處所，並向台中地方法院聲請羈押6人裁准，另13人交保，查扣拖車、曳引車、挖土機等犯罪工具。
專案小組也發現，非法車隊傾倒廢棄物的地點，除南投縣濁水溪以及嘉義縣水上鄉赤蘭溪等地外，還有彰化縣芬園烏溪、貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪以及雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地等。
初步估算，目前已開挖的赤蘭溪、濁水溪河川地，遭非法傾倒、掩埋廢棄物的面積合計逾5166平方公尺，相當於13個籃球場，體積逾1萬6204立方公尺，相當於7座奧運規格游泳池，需耗資7291萬元才能恢復原狀。
