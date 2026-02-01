非法打工恐遭禁入國3年！桃園移民署前進校園提醒防詐四不

面對少子女化衝擊，國內大專校院積極拓展跨國招生，外籍學生來台人數逐年攀升。為了協助遠渡重洋的外籍生迅速適應環境並避免因不熟悉法規而誤觸法網，移民署北區事務大隊桃園市服務站於114年1月初前往開南大學，對現場近100名外籍生進行停居留規定與生活適應宣導，致力營造友善的學習環境。

移民署北區事務大隊桃園市服務站前往開南大學，對現場近100名外籍生進行停居留規定與生活適應宣導。圖：移民署北區事務大隊提供

桃園市服務站特別提醒，目前外籍生逾期居留的罰鍰已大幅提高，金額落在1萬元至5萬元之間，對學生權益影響甚鉅。服務站建議外籍生應隨時留意居留證效期，在期限屆滿前3個月內即可提出延期申請，並可善用手機行事曆設定提醒。此外，若有搬遷情形，必須在搬家翌日起30日內向服務站申請變更居留地址，否則將面臨2000元至1萬元罰鍰。

桃園市服務站於現場強調反詐騙觀念，提出「不當人頭、不當車手、不非法買賣SIM卡、不提供帳戶」等四不重點。圖：移民署北區事務大隊提供

針對生活適應與打工規範，桃園市服務站於現場強調反詐騙觀念，提出「不當人頭、不當車手、不非法買賣SIM卡、不提供帳戶」等四不重點。服務站提醒學生，若涉及詐騙案件將嚴重衝擊居留權益，遇有可疑訊息應撥打165反詐騙專線查證。

在工讀規定方面，外籍生在學期間若欲打工，必須事先向勞動部申請「僑外生工作許可」。除了寒暑假之外，學期期間每週工讀時數不得超過20小時。若涉及非法打工，不僅面臨最高15萬元的高額罰鍰，出境後還將面臨禁止入國3年的嚴厲管制。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署高度重視外籍生在台生活，並持續與轄內勞政、警政及教育單位建立聯繫管道，提供法令諮詢與輔導。黃英貴指出，外籍生或新住民若在生活適應上有任何疑問，可撥打「1990馬上幫您」24小時專線，該熱線提供專人即時服務，確保學子能在台安心居住求學。

