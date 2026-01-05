非法支付對接博弈平台半年洗錢逾10億 中檢起訴9人

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中地檢署偵破洗錢集團，利用18間人頭公司透過非法第三方支付，對接線上博弈平台、製造虛偽交易紀錄，半年洗錢逾新台幣10億元，近日偵結，將陳男等9人依法起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，去年接獲金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶，短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流；檢察官謝孟芳指揮中檢重案支援中心、台中市刑警大隊等相關單位組成專案小組。

檢警調查，37歲陳姓男子所屬洗錢集團，涉利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。

檢警調查，此集團為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，也建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，半年時間洗錢金額即高達10億6439萬餘元。

檢警在去年8月、10月發動2波搜索，兵分4路在台中、彰化、南投、高雄等地查獲陳男等9人，扣得現金143萬7300元、電腦、偽造出貨單據等證物，並向台中地院聲請羈押禁見陳男等3人獲准，其餘涉案人分別2萬至6萬元不等金額交保。

檢方近日偵結，認定陳男等9人涉犯組織、洗錢、賭博、偽造文書等罪起訴，移審台中地院後，法院裁定續押陳男等3人。（編輯：陳仁華）1150105