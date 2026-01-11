非法旅宿逾千家 去年開罰1.2億

國內合法旅館及民宿共有1萬5832家，另有1624家非法旅宿，兩者皆較去年增加。交通部觀光署公布民國114年查緝狀況，總計對非法旅宿稽查2364次，開出1261張罰單、罰鍰金額達1億2012萬元。

觀光署統計，114年合法旅館3281家、非法旅館1058家（旅館325家、日租套房733家）；合法民宿1萬2551家、非法566家。相較於113年，去年非法旅館增加31家，主要是因為都會區日租套房增加；非法民宿則減少21家。

廣告 廣告

各縣市政府去年針對旅館業稽查5456次、開罰889次，罰鍰金額9662.9萬元；對民宿業稽查1萬798次、開罰372次，罰鍰金額2350萬元，總金額達1億2012萬元。

觀光署分析，合法旅館較去年同期減少27家，變動（0.82％）不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果。未合法列管家數較去年同期增加31家，主要是都會區的日租套房增減所致，非法日租套房集中在台北市、台中市、台南市及高雄市。

官員指出，日租套房取締困難，多透過釣魚手段，成效不彰，業者的警戒心也愈來愈重。此外，第一線稽查人員也常遇到業主不配合，甚至被恐嚇。

台北市旅館公會理事長趙一任表示，旅館業大多仰賴訂房平台（OTA）生存，其實不只台灣面臨日租套房問題，許多國家也有相同困擾，癥結點在於OTA平台願意替非法日租套房上架，且由於平台多為海外公司，官方動不了，任由非法業者攬客，政府應從源頭去遏止。

交通部去年修正「發展觀光條例裁罰標準」，加嚴對非法旅館、民宿業者，非法旅館罰鍰從最高50萬元調高為200萬元，非法民宿罰鍰則從最高30萬元調高為100萬元。若透過廣告、網站等散布非法旅宿訊息，最高也可罰150萬元。