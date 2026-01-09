非法棄置廢棄物 去年稽查54件

基隆市環保局近期查獲跨縣市非法分類、堆置等處理廢棄物行為，進行聯合稽查作業。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市環保局一一四年度強力打擊非法棄置廢棄物行為，累計稽查相關案件五十四件、完成清除處理廢棄物總量約六十二公噸，近期另查獲涉及跨縣市進行非法廢棄物分類、堆置等處理行為案件，並已依法移送司法機關偵辦十七案，顯示非法棄置行為已呈現流動化及組織化趨勢。

環保局長馬仲豪表示，依「廢棄物清理法」規定，非法棄置廢棄物者，最高可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元以下罰金，如屬行政裁處，最高可處一千萬元以下罰鍰，顯示環保局依法治理的嚴正立場，也具有強烈震懾作用，呼籲民眾及事業單位切勿心存僥倖，以身試法，共同維護基隆市的環境品質。

環保局一一四年度持續辦理非法棄置防制作業，相關成果已具體展現，同時持續透過宣導、教育及公眾參與活動，加強市民及業者對廢棄物管理規定的認識，從源頭減少非法棄置行為發生，持續強化環境管理及公共安全維護工作，確保基隆市的生活環境乾淨整潔，並有效降低非法棄置所帶來的潛在汙染風險。