非法淘買千瓶禽流感疫苗 雲林男遭訴動物用藥品管理法 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台灣再爆禽流感，引起家禽飼養業者恐慌，雲林從事養鴨的劉姓男子，竟在去年就從淘寶非法購買了1886瓶禽流感疫苗走私入台，遭雲林地檢署查獲，檢察官今（2）日依涉犯動物用藥品管理法之輸入動物用禁藥罪嫌起訴劉男。

檢方起訴指出，42歲的劉姓男子明知所輸入之疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，具有預防或治療動物疾病之效果，但是此類疫苗極易導致病毒變異、擴散，甚而轉變為人畜共通傳染疾病，對國人健康及整體防疫體系造成重大威脅。

基於防疫安全考量，我國現行政策已全面禁止對禽隻施打家禽流行性感冒疫苗及水禽小病毒抗體疫苗，凡未經主管機關核准而擅自輸入者，均屬動物用禁藥。

劉男竟自114年2月20日及同年7月15日前某日，透過中國電商平台下單購買家禽流行性感冒病毒疫苗，並由賣家以集貨方式自中國空運來台，且劉男還刻意虛報貨物名稱，規避查緝，以此方式輸入動物用禁藥。

雲檢接獲情資後，檢察長黃智勇即指派檢察官程慧晶指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊，並會同農業部等相關單位，共組專案小組展開查緝。專案小組於基隆關及劉男住處執行搜索，共查扣非法動物用疫苗共計1886瓶。

檢察官偵查終結，認劉男涉犯動物用藥品管理法第33條第1項之輸入動物用禁藥罪嫌，依法提起公訴。

雲檢強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險。雲檢將持續結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。

照片來源：雲林地檢署

