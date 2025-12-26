非法狗園餓死狗 疑另起爐灶

動保團體針對新竹縣新埔非法狗園業者行徑，26日到新竹縣動保所前陳情。（邱立雅攝）

新竹縣非法狗園8月爆出虐狗事件，動保所沒入剩餘狗隻，針對負責人藍男涉及犬隻死亡、虐狗等行為移送偵辦，合計開罰逾26萬元。但動保團體發現，藍男近來疑似另起爐灶收養犬隻，要求動保所負起相關責任，26日到動保所前陳情。

縣議員蔡蕥鍹、呂宛庭與動保團體26日到動保所，強烈抨擊該狗園負責人藍男不僅未繳納裁罰罰鍰，更另起爐灶持續收養動物並恐嚇飼主，要求動保所嚴正執法。

愛犬人士聲淚俱下痛訴，原本健康的大白狗竟被活活餓死，讓她心痛不已。更有愛媽情緒激動當場下跪，拜託外界關注並給予藍男應有的懲罰。

蔡蕥鍹指出，受害飼主支付高額費用委託照顧，換來的卻是犬隻慘死，該園區卻毫無悔意與道歉。她質疑該園區是否合法登記？要求動保所應針對換名經營、山區非法收養等行為加強監督，保障動物生命權，避免更多飼主受騙受害。

新竹縣動保所長何志豐回應，針對藍男飼養不當致犬隻死亡部分，已依《動保法》第25條移送法辦。行政處分方面，過去已因未絕育、未辦理寵物登記等事項裁罰逾26萬元，存活犬隻全數沒入安置，並將藍男列為黑名單。

動保所近期也掌握藍男非法經營特寵業寄養事證，再予以裁處10萬元罰鍰並令其停止營業，管理犬隻未依規定施打狂犬病疫苗部分簽罰中，預計下周寄出新處分書，違法勸募部分已函送社會處。

針對外界質疑罰責過輕，何志豐解釋，因藍男未涉及使用藥物或槍械毒殺，無法適用刑責更重的《動保法》第25條之1，僅能以第25條移送。他也坦言，目前礙於法規限制，動保檢查員很難無故進入私人土地調查，執法確實面臨困境，未來盼爭取更多執法權限。

對於民眾指稱藍男繼續圈養犬隻，動保所將蒐集事證並持續抓捕逃逸犬隻。動保所承諾，將持續積極執法，嚴懲虐待與疏忽案件，同時提醒社會大眾捐款或託付犬隻時審慎評估，找尋合法寄養業者以保障自身及毛孩權益。