非法獲利高達10億！南韓從柬埔寨押送73名詐騙嫌犯回國，竟有夫妻檔一起「變臉」躲追緝

從柬埔寨大規模遣返詐騙犯的場景，不只出現在中國公安鏡頭內，如今連南韓警方都大動作前進抓人。根據《亞洲衛視》報導，南韓與柬埔寨政府合作，進駐該國進行調查，23日將73名涉嫌參與柬埔寨線上詐騙行動的人員，全數送上專機遣返回國受審。

根據警方向媒體透露的資訊，這73名嫌犯涉嫌詐騙超過800名南韓公民、合計約有多達3300萬美元（約新台幣10.55億元）財產損失，檢察官將依照相關證據進行調查並依法提出指控。這也是迄今為止，搭載最多詐騙犯回國受審的一架專機。

南韓當地電視台播出的畫面顯示，這些詐騙嫌疑人全數戴著口罩、穿著短褲與涼鞋，在警方護送下從飛機走向等候的巴士。警方在仁川機場召開簡單記者會，透過鏡頭向更多嫌犯與民眾表示，「如果你以為在國外犯罪，就能逃避懲罰，那完全是大錯特錯。我們會對所有傷害我國公民的犯罪行為追查到底，並要求他們承擔責任。」

一名外交部官員還提到，南韓將持續與柬埔寨合作，直到跨國詐騙犯罪在當地被徹底消除。

南韓警方與柬埔寨合作，1月23日以專機遣返73名詐騙嫌疑人回國受審。（美聯社）

南韓總統府發言人姜裕貞（Kang Yu-jung）感謝柬埔寨政府協助，因為這次遣返行動，就是兩國合作的重大成果。姜裕貞指出，調查人員已查獲7個詐騙中心，嫌犯被指控透過網路與社群，詐騙多達869名南韓公民，共計不法獲利490億韓元（約新台幣10.55億元）。

她還提到，此次遣犯的嫌疑人當中，包含一對夫婦，他們被控利用深偽（deepfake）技術，造假身分進行愛情詐騙，一共讓至少104名南韓民眾落入陷阱，進而遭到勒索約120億韓元（約新台幣2.6億元）。這對夫婦甚至為了躲避警方追緝，還曾進行大範圍整形「變臉」手術。

甚至還有一名嫌犯，專門假冒專業投資人士，讓退休人士與職場新人誤信話術上鉤，進而勒索獲得194億韓元（約新台幣4.2億元）非法財富。

南韓國內開始正視東南亞或柬埔寨詐騙問題，是從2023年8月一名南韓大學生在柬埔寨遭酷刑殺害的案件曝光開始，此案背後牽扯出海外就業詐騙，在深入抽絲剝繭後，逐步發現背後問題，透過專題報導引發外界高度關注。而當首爾當局決定介入處置，直接派遣警察和調查人員前往柬埔寨，在此之前，已經有一批、64名南韓籍詐騙嫌疑人在2025年10月被遣送回國。

