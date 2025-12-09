非法獲利1571萬！「5F自拍」涉販兒少性影像 起訴3人、主嫌求刑5年

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

橋頭地檢署去年偵辦多起兒少性影像外流案件時，發現「5F自拍網站」涉及多支兒少性影像、成人偷拍外流影像等案件。檢警經搜索逮捕李姓負責人等3人，向法院聲押獲准，網站則立即被關版並封網清查。案件今（9）日偵結，檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴李男等3人，更對李男求處5年有期徒刑。

檢警經搜索逮捕李姓負責人等3人，向法院聲押獲准，網站則立即被關版並封網清查。（圖／橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署今（9）日表示，主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文去年偵辦兒少性影像外流案件時，意外發現「5F自拍網站」涉及多起兒童性影像、成人偷拍外流影像案件。雖然衛福部保護司性影像處理中心通知下架逾300件，仍持續上傳違法影像。

經檢警追查，李姓主嫌為事○得國際有限公司工程部主管，夥同行銷部主管吳姓男子、廣告代理商賴姓男子經營「5F自拍網站」。李男負責維護網站、爬蟲程式、排除網站運作問題；吳男負責蒐集性影像、更新片源、推廣網站回覆性影像處理中心的下架請求；賴男則負責接洽廣告商、處理廣告收益。

「5F自拍網站」不只流傳成人偷拍影像，還上傳兒童、少年的性影像。網站另設會員制度，每月收取台幣129元的會員費，訂閱即可觀看、收藏熱門外流影片。除會員制度外，網站也收取廣告收益，從2024年1月1日至2025年8月5日，累計不法所得達新台幣1571萬322元。

檢警8月5日逮捕李男、吳男及賴男3人，搜索後查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣4萬餘顆及經營網站的公司帳戶內550萬餘元。（圖／橋頭地檢署提供）

檢警8月5日逮捕李男、吳男及賴男3人，搜索後查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣4萬餘顆及經營網站的公司帳戶內550萬餘元。經訊問，檢方認定3人犯嫌重大，有勾串共犯或證人即滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。為防止兒少被害者持續增加，檢察官要求即刻關閉涉案網站，封網跨大清查。

案件今（9）日偵查終結，檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴，對李男求處5年有期徒刑、賴男量處3年有期徒刑，吳男則因犯後態度良好，請求法院量處適當之刑，並請法院宣告沒收犯罪所得1571萬餘元。

