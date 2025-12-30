非法獵殺山羌！ 陸男子「無人機改裝夜視」空投鋼箭

無人機科技遭濫用成為非法獵殺野生動物的工具，大陸四川警方近日破獲一起駭人聽聞的案件。一名嫌犯將無人機改裝加裝夜視設備，深夜在野外空投不鏽鋼箭矢，成功獵殺了受保育的山羌。這起事件凸顯了無人機技術被用於非法目的的嚴重問題，也讓大陸當局加速推動無人機實名制管理，預計明年5月正式實施，以遏止類似濫用行為。

大陸四川一名男子非法獵殺山羌，無人機改裝夜視，空投鋼箭獵殺動物。（圖／上海東方衛視）

這起令人震驚的非法獵捕案件中，嫌犯使用的手法彷彿來自戰場。畫面顯示，改裝後的無人機在夜間飛行，利用夜視功能搜尋獵物，一旦發現目標便空投不鏽鋼箭矢。這些箭矢藉由重力加速度和鋒利的箭頭，能對地面上的動物造成致命傷害。當警方攔下嫌犯時，他對於箭矢的來源支支吾吾，無法清楚交代。

廣告 廣告

經過警方調查，嫌犯何某某承認是在網路上看到相關影片後，自行動手改裝無人機並加裝了夜視鏡。他利用這套設備在夜間搜尋獵物，發現獵物後便操控無人機空投箭矢，成功獵殺了一隻在大陸屬於保育類動物的山羌。根據大陸法律，獵殺山羌這類保育動物可處以三年以下有期徒刑並處罰金，目前案件正在進一步偵辦中。

這起案件也反映出大陸無人機技術發展迅速下，私自改裝並用於非法用途的情況日益頻繁。為了加強管理並防止類似事件再度發生，大陸當局已宣布將從明年5月起，強制要求所有無人機都必須實名登記，以便追蹤管理和防止濫用。這項政策顯示了當局對於無人機潛在安全風險的重視，也希望能夠有效遏止非法改裝和使用無人機的行為。

更多 TVBS 報導

獨／巨型瓦斯槽 以鍋爐名義申請 「無」法源可管

越南移工山區躲5年「射槍狩獵石虎」 宰殺保育類動物網售牟利

竹南第二零售市場廁所驚見手機偷拍！女攤商大喊色狼狂追

越籍移工疑「獵殺烹煮黑面琵鷺」！ 本人澄清：越南朋友拍的

