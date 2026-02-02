"非法禽流感疫苗"偽裝清潔劑 養鴨場業者賺差價遭起訴

中部中心／黃毓倫、林軒震、蔡松霖 雲林報導

雲林一名養鴨場業者，到淘寶下單，購買禽流感疫苗，偽裝成清潔劑，企圖闖關，輸入台灣。查緝人員查扣1886瓶疫苗，嫌犯以每瓶300到400元購入，打算轉賣800到1200元，賺取百萬差價，不過他的發財夢該醒了，疫苗被查扣不說，還觸犯刑法遭檢方起訴！

查緝人員在台北港，攔下大批走私疫苗，這些疫苗不是給人打的，通通都是給家禽用的禽流感疫苗，不法分子將這些疫苗，包裝成地板清潔劑與管道疏通劑，企圖蒙混闖關，手法遭識破。]

檢警進一步追查，查到雲林有一名養鴨場的業者，去年兩度在淘寶網，以每瓶三百到四百元的價格，購買禽流感疫苗，數量多達1886瓶，業者打算轉賣800到1200元，藉此賺取百萬差價，錢還沒賺到，疫苗先被查扣。





查緝人員在冰箱查獲非法走私禽流感疫苗（圖／民視新聞）









查緝人員到嫌犯處所搜索，打開冰箱，就看到這些瓶瓶罐罐，當場人贓俱獲，逮個正著。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「劉姓男子明知道，國內的雞鴨鵝等禽類，禁止施打禽流感疫苗，其竟利用電商平台，自大陸地區，違法輸入禽流感疫苗，並以虛偽包裝的方式，將疫苗走私入台，本案被告涉嫌違反，動物用藥品管理法，依法予以提起公訴。」





嫌犯兩度網購，企圖自中國進口非法禽流感疫苗，遭檢方起訴。（圖／民視新聞）









私自輸入動物禁藥，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元罰金。檢方強調，非法輸入動物禁藥，可能會破壞我國防疫，引發重大公共衛生風險，除了起訴輸入者，也會擴大追查，有沒有疫苗流入市面。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：闖關失敗! "非法禽流感疫苗"偽裝清潔劑遭查緝人員識破

