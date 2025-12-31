非法移工仲介集團每年不法獲利500萬 移民署籲：自行到案

將非法外籍人士帶回移民署畫面。 圖：內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊提供

[Newtalk新聞] 移民署北區事務大隊台北市專勤隊113年8月間接獲線報，指台中市某民宅疑似作為容留非法外籍人士處所，並每日由專人專車接送外籍人士外出非法工作。歷經數月的蒐證，專案小組前後共執行2次掃蕩勤務，一舉查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士43人，不法獲利高達新台幣500萬元，全案依違反就業服務法移送台中地方檢察署偵辦及台中市政府勞工局裁處，並經台中地方檢察署起訴，最終由台中地方法院於114年11月21日判處鄭姓主嫌有期徒刑4個月確定。移民署北區事務大隊台北市專勤隊隊長黃玟晸今（31）天呼籲，非仲集團自行到案得減輕罰鍰，否則移民署將持續掃蕩不法，深入追查幕後非法雇主及仲介，並加強溯源與重點打擊非法仲介集團，以維護社會治安。

移民署表示，北區事務大隊台北市專勤隊接獲線報後，採取以車追人方式鎖定疑似接送外籍人士的廂型車，深入追查後，發現係由國人鄭姓男子居中主導、幕後操控的非法仲介集團。鄭嫌為規避查緝，除提供名下民宅作為容留非法外籍人士處所，集中管理旗下非法工作外籍人士外，並刻意挑選凌晨人車稀少之際，載運外籍人士至各處非法工作。專案小組經多月蒐證掌握其犯罪模式，於凌晨鄭嫌駕車至該民宅載運旗下外籍人士外出工作之際，攔截其車輛，並一舉查獲13名逾期停留外僑。隨後，專案小組擴大追查，另於鄭嫌名下其他民宅內查獲24名非法外籍人士。

非法人力仲介集團首腦累犯 違法牟利年獲利達500萬

移民署北區事務大隊台北市專勤隊隊長黃玟晸指出，由鄭嫌經營的非法人力派遣公司已非首次犯案，過去因違反就業服務法多項規定，遭台中市政府勞工局重罰新台幣60萬元，惟鄭嫌仍不思悔改，屢次挑戰法令規定。經專案小組調查，該非法仲介集團向旗下外籍人士收取每人每日新台幣400元仲介費，初估每年不法獲利高達新台幣500萬元。鄭嫌為求派工便利，經常於廂型車內違規超載10餘名外籍人士，並深夜於國道高速行駛，專案小組在全程跟蒐過程中，冒著極大的危險及困難。對於鄭嫌無視交通法規罔顧人命只為賺取仲介費用的行徑，予以強烈譴責。

持續積極查處非仲集團 鼓勵自行到案得減輕罰鍰

黃玟晸呼籲，任何人不得非法聘僱外籍人士工作，若貪圖一時之便而僱用未經許可外籍人士非法工作，依就業服務法最重可處新台幣75萬元罰鍰；非法仲介外籍人士工作最高可處新台幣50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰金；此外，政府為鼓勵逾期停居留的外籍人士主動出面投案，入出國及移民法日前增訂減免處罰標準，該類型的外籍人士於遭治安機關查獲前自行到案並配合遵守相關規定者，罰鍰金額得減輕二分之一。

移民署強調，將持續掃蕩不法，深入追查幕後非法雇主及仲介，並加強溯源與重點打擊非法仲介集團，以維護社會治安，保障國人及在台合法移工的工作權益。

查緝現場攔車畫面。 圖：內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊提供