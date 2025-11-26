非法移工「躲冷凍庫30mins伴魚屍」！同鄉引路…尋獲捲曲塑膠袋

記者簡榮良／高雄報導

淘金不成還要被遣返！高雄前鎮區一處冷凍加工廠近期異常有不明外籍人士進出，專勤隊獲報後埋伏查緝3名失聯印尼籍移工；怪的是，他們各個面露難色、焦慮，過了半小時才坦承有同鄉躲在冷凍庫深處，就怕鬧出人命，連忙指路救援，這才發男子捲曲僅用塑膠袋遮掩，凍得全身發抖。據悉，過年將至，業者訂單暴增，鋌而走險雇用非法移工，最高將面臨75萬元罰鍰。

被查獲的非法移工各個面露難色，過了半小時才坦承有同鄉躲在冷凍庫深處。（圖／翻攝畫面）

高雄市專勤隊日前獲報，前鎮區一處冷凍加工廠常有不明外籍人士進出，隨即前往埋伏查緝。過程中這些移工雖試圖掙脫逃跑，仍躲不過裝備齊全且訓練有素的專勤隊員。3名印尼籍失聯移工先遭查獲，在後續查核身分過程中，面露擔憂及焦慮，經半小時後，才糾結坦承另有同鄉失聯移工陸男躲藏在冷凍庫深處，並主動帶領專勤隊員前往查看，陸男蜷縮躲在切塊深海魚旁，身上僅靠披裹塑膠袋勉強保暖，凍得全身發抖。原來冷凍庫無法從裡面開門，好險早一步被發現，陸男感謝專勤隊員即時救援。

陸男蜷縮躲藏於切塊深海旁邊，身上僅靠披裹塑膠袋勉強保暖，凍得全身發抖。（圖／翻攝畫面）

同一天專勤隊兵分多路前往高雄多處熱點埋伏，以前後包夾與優勢人力戰術，一舉查獲17名非法外來人口。後續失聯移工及非法雇主也將進行調查，依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處，並持續擴大清查有無涉及其他不法情事。

移民署專勤隊表示，貪一時之便而聘僱移工非法工作，如經查獲將依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁罰，依規定可處最高新臺幣75萬元以下罰鍰，得不償失。也向新住民及移工朋友提醒，近期受非洲豬瘟疫情衝擊，切勿違規攜帶豬肉產品入境，如違反規定，首次處以新臺幣20萬元罰鍰，第2次以上將直接裁罰100萬元。

據悉，過年將至，業者訂單暴增，才鋌而走險雇用非法移工，最高將面臨75萬元罰鍰。（圖／翻攝畫面）

