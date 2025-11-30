非法移民新興地 喬州逼近50萬人 1/3來自墨西哥
根據專注於移民問題的無黨派智庫—移民政策研究所(Migration Policy Institute, MPI)上個月發布的報告顯示，截至2023年年中，居住在喬治亞州的非法移民人數已達47.9萬人。
根據MPI的數據顯示，自2018年以來，喬州非法移民人口已成長超過45%。這使喬州從全美第七大非法移民州躍升至第六位，取代了新澤西州。
該報告的作者將喬州描述為美國「新興的非法移民目的地州」之一。
MPI使用美國人口普查局(U.S. Census Bureau)和國土安全部(Department of Homeland Security)的數據進行估算。目前可取得完整人口統計資料的最新日期為2023年年中。
根據MPI的報告，全美非法移民人口最多的十個州，依序為：加州291萬人；德州196萬6000人；佛羅里達州122萬3000人；紐約州83萬6000人；伊利諾州58萬8000人；喬治亞州47萬9000人；新澤西州47萬6000人；北卡羅來納州45萬人；麻州38萬8000人；馬里蘭州37萬3000人。
報告指出：「2022年和2023年，隨著美墨邊境遭遇非法移民人數創下歷史新高，非法移民人口出現強勁增長，結束了長達十年的停滯期。」
喬州18歲以下至少有一位非法移民父母的兒童人數位居全美第七，達24萬人。在全美，有630萬兒童與一位非法移民父母共同生活。報告顯示，這些兒童中絕大多數(530萬人)是美國公民。
根據MPI的估計，墨西哥裔是喬州最大的非法移民群體。在該州非法居住的移民中，近18萬人出生於墨西哥，占該州非法移民總數的37%。墨西哥之後，喬州非法移民的主要來源國包括瓜地馬拉(8萬非法移民)、宏都拉斯(4.5萬)、薩爾瓦多(2.8萬)和委內瑞拉(2.4萬)。
喬州大多數非法移民已在美國居住超過15年，其中7.2萬人已在美居住15至19年，21.3萬人已在美國居住20年或更久。另外，近9.5萬人在美居住不到5年，約佔總數的五分之一。
MPI的調查顯示，該州非法移民人口以男性為主(56%)。其主要就業領域包括建築業(佔就業非法移民總數的31%)和製造業(12%)。
該州超過60%的非法移民沒有醫療保險，僅不到40%的人擁有房產。
報告作者指出，非法移民人口在2024年中期之前持續增長，理由是「邊境攔截事件頻發，以及獲准入境等待美國移民法庭審理或獲得人道主義假釋的移民持續湧入」。此後，由於移民執法力度加大以及「旨在勸阻潛在移民入境並勸阻現有非法移民離開的整體氛圍」，非法移民人口增長停滯，2025年更出現逆轉。
聯邦數據顯示，喬州的移民和海關執法局逮捕人數位居全美最高的州之一。
更多世界日報報導
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂
其他人也在看
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
政治清場？媒體人驚曝：黃國昌對付李有宜的手法，跟在時代力量一模一樣
民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會，並退出民眾黨，成為台北政壇熱一話題之一。媒體人詹凌瑀揭露，時力劇本重演！黃國昌為捧子弟兵，擋路者必須滾！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 6 小時前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 23 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了
台灣友邦恐再少一個？加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」的傅萊德（Godwin Friday）宣布獲勝，且新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。對此，外交部回應，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 5 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
藍白欲邀賴清德赴立院國情報告 蕭美琴回應曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導針對總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算一事，國民黨、民眾黨立法院黨團「磨刀霍霍」，不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」。對此，副總統蕭美琴今（29）日簡短回應，依照憲政程序（辦理）。民視 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
目前有關聯署顯示「已結束」。BBC中文曾向香港警方查詢，以確認被捕人身份及涉及罪名。警方僅回覆，「採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。」BBC NEWS 中文 ・ 48 分鐘前
「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協...匯流新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 19 小時前