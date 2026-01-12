非法經營地下匯兌12年！人力仲介夫妻海撈2666萬 北檢全數沒收

莊家榮、黃來招違反銀行法遭起訴。（圖／翻攝畫面）

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮與其印尼籍的妻子黃來招與多家不知情東南亞雜貨店合作，非法經營台灣與印尼間的地下匯兌業務，自2013年8月至2025年8月，經手51億餘元的通匯金額，並賺取2666萬8420元的手續費。台北地檢署今日（1月12日）偵結此案，依違反銀行法等罪起訴莊佳榮與黃來招以及伯樂公司、印達公司，依法沒收2人收取的手續費。

莊家榮為印達公司、冠奇科技有限公司、伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人，與黃來招和數家不知情的東南亞雜貨店業者合作，並招攬有地下匯兌需求的民眾，讓有需求的民眾透過冠奇公司設計的網站「INDAR」或至攤位寫資料將款項交付給雜貨店業者。

雜貨店業者在收得款項後，會存入個人金融帳戶再匯款至印達公司或伯樂公司的帳戶，後由莊家榮將收得款項匯入印達公司、伯樂公司、冠奇公司名下其他金融帳戶，再由黃來招透過手機網路轉帳功能，將相應金額的印尼盾從其印尼中亞銀行的帳戶匯入委託人指定的印尼帳戶。

2020年，莊家榮與黃來招為因應印尼政府的政策改動，便以伯樂公司名義向印尼的印尼人民銀行申設帳戶，再以該帳戶取代黃來招原本的中亞帳戶，作為轉帳印尼盾給委託人的帳戶。

莊家榮看準美元匯率較低時，大量購入美元，再透過名下公司和個人的帳戶，以「工作者匯款支出」、「其他服務支出」、「專業技術事務支出」、「贍家匯款」等名目掩飾把所購的美元匯入黃來招名下印尼帕寧銀行帳戶，再匯入黃來招的中亞帳戶內，借此收取1件100元到300元的手續費。

此外，莊家榮和黃來招與印尼籍海外地下通匯業者合作，由他在印尼、香港、馬來西亞等地招攬有需求的客戶，並將客戶的匯款資料提供給莊家榮，由他向客戶報價後，指示員工匯款至業者帳戶，幫助其完成地下通匯。

檢方認為，莊家榮與黃來招從2013年8月至2025年8月間，共經手了51億5744萬8580元的通匯金額，並賺取了至少2666萬8420元的手續費，依違法銀行法起訴柏樂公司、印達公司以籍莊家榮與黃來招，並沒收犯罪所得。

