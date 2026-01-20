非法著色劑闖關 中國乾辣椒、菲律賓香蕉醬染「紅」遭攔截

〔記者邱芷柔／台北報導〕進口辣椒、香蕉醬通通「染紅」！食藥署今(20日)公布最新邊境查驗結果，共有2項進口食品因檢出非法定著色劑遭攔截，其中，中國進口的乾燥辣椒段被驗出蘇丹色素三號，全批重達11公噸，依法須全數銷毀、不得退運；另一批來自菲律賓的香蕉醬，則檢出莧菜紅，全批4.56公噸已依規定退運或銷毀，均未流入市面。

食品藥物管理署北區管理中心主任劉芳銘表示，這批中國輸入的乾辣椒段，由元盛國際貿易有限公司報驗，製造廠為河北香辛調味品有限公司，在邊境查驗時檢出工業用染料蘇丹色素三號。他強調，蘇丹色素屬於我國法規明定不得使用的物質，依「食品安全衛生管理法」規定，該批產品必須在邊境全數銷毀。

劉芳銘進一步指出，近半年自2025年7月12日至2026年1月12日止，食藥署共受理中國輸入的辣椒乾58批，其中2批不合格，不合格率約3.5%，違規原因包括農藥殘留超標及檢出蘇丹色素，2027年1月6日前針對中國輸入的辣椒乾產品將採取監視查驗措施，也就是100%逐批檢驗蘇丹色素，合格後才能放行。

另一批自菲律賓進口的「香蕉醬(MOTHER’S BEST BANANA KETCHUP)」則在邊境被檢出含有「莧菜紅」。劉芳銘說明，莧菜紅雖在部分國家合法使用，但未列入我國准用的食品添加物名單，屬於未正面表列的添加物，違反我國食安法規定，該批產品由廷立實業有限公司進口，重量約4.56公噸，製造廠為HDR FOODS CORP，已依規定退運或銷毀。

他也補充，近半年來菲律賓進口的同號列產品已有4批違規，均為檢出非法定著色劑，包括橙黃G、莧菜紅等，因此食藥署已對同國別、同號列產品啟動監視查驗措施至今年9月2日。

食藥署最新公布邊境查驗共有18批產品不合格，除了上述2批涉及非法定著色劑外，以農藥殘留超標為最大宗，共有12批，包括日本的鮮草莓、蜜柑(2批)、鮮哈密瓜、冷凍桃，越南糙米(2批)，法國乾燥羊肚菌，義大利與中國的鮮奇異果，智利油桃，以及馬來西亞的辣椒粉與黑胡椒粒。另有日本進口醬油防腐劑含量不符規定、越南冷凍鱔魚片檢出禁用動物用藥結晶紫、及印尼冷凍小鯊魚檢出重金屬鎘。

