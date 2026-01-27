非法製售偽農藥不法牟利三八０萬餘 雲檢偵結起訴

雲林檢調破獲非法製售偽農藥 不法獲利三八○餘萬 案偵結提起公訴。（雲林地檢署提供）

記者陳正芬／雲林報導

雲林地檢署獲報縣轄有不法集團涉嫌非法製造、分裝並販售偽農藥，危害農業生產安全。專案小組循線於斗南製造工廠及虎尾倉庫，查獲張姓父子檔及黃姓友人，並扣得大量疑似偽農藥成品等；初估自一一二年九月至一一四年八月遭查獲止，已販售不特定農民約四公噸偽農藥，不法牟利約三八○餘萬，全案偵結依違反農藥管理法提起公訴。

地檢署黃智勇檢察長知悉後極為重視，旋即指派廖易翔檢察官指揮雲林縣調查站深入蒐證調查後，一一四年八月十一日持搜索票，分別前往斗南鎮之製造工廠及虎尾鎮之倉庫執行搜索，當場查獲廿七歲張男、四十九歲張男(兩人為父子關係)、四十八歲黃姓友人等人，並扣得大量疑似偽農藥成品及相關製作設備。

地檢署指出，四十九歲張男家曾開過農藥行，五十歲胞兄因曾製造販售偽農藥未到案通緝中，渠等與黃姓友人熟識，明知未經中央主管機關核准擅自製造、加工、分裝或輸入者，均屬偽農藥，依法不得流通，竟共同基於不法牟利犯意，自一一一年間起開始分工合作。

地檢署說，張姓胞兄提供農藥成分原體，張姓兒子調配製造偽農藥，張父提供製作場地並協助製作方式，黃姓友人負責對外販售。農藥原體調配加工製成偽農藥後，運送至虎尾鎮倉庫存放，黃則運至二崙鄉、崙背鄉等地，販售予不特定農民以牟取不法利益。全案偵結依違反農藥管理法提請公訴。