非法趕合法合理？綠能發展豐原儲能場建置受阻！ - https://www.watchmedia01.com

喊越大聲越有理？「非法」趕「合法」會比較正義？臉書社群針對近期引豐原儲能場遭驅趕一事引發熱議，面對台灣能源轉型與中部地區用電急速成長的現實，建置儲能場已非選項，而是確保區域供電安全的必要工程，留言民眾亦紛紛點出「重工業區不能住人」的法規問題。

前總統蔡英文才三天前強調發展綠能是跨越黨派的共識，位於豐原儲能場的興建隔日就遭到住在甲種工業區的民眾驅趕，儲能設備建置是確保區域供電安全的必要工程、能削峰填谷、穩定電網、減少停電風險，對民生與產業發展都至關重要，如果連建置在甲種工業區都出現問題，政府大行推動的綠電政策將何去何從？

廣告 廣告

針對民眾的抗議，業者也有話要說，發出新聞稿譴責外界以錯誤謠言煽動情緒的反對聲浪，試圖以「非法趕合法」的操作方式，阻擋原本符合法規、依法設置的儲能場。根據網路上反對民眾的直播畫面，出現了在集會遊行地點謾罵維持秩序的執法人員是「看門狗」，讓公權力掃地，一切不理性的行為，讓民主開了倒車，也阻礙了國家綠能的發展。

非法趕合法合理？綠能發展豐原儲能場建置受阻！ - https://www.watchmedia01.com

前總統蔡英文在臉書公開表示， 2030 年再生能源占比 30% 亦是國家共同目標。她強調，台灣不能因個案的誤解或不實謠言就停下腳步，更不能讓錯誤恐懼破壞綠能發展基礎。她指出，社會必須依科學、依制度做決策，而不是被無根據的情緒綁架。

針對外界疑慮，有關單位強調，儲能場設址於工業區內，本就屬於合法設施範疇，且工業區本質上並無大量居住人口，更談不上「影響住宅安全」。部分刻意混淆視聽、偷換概念，把工業區描述成高密度住宅區的說法，完全與客觀事實不符。

專家也指出，儲能設備屬低噪音、零排放的基礎建設，安全規格符合國際標準，並設有多重監測與防護措施。若外界提出的疑慮無科學證據支持，就不應藉由渲染恐慌阻礙公共工程。工業區的既有土地使用目的，是供設備、工廠與能源設施合法設置；少數人以不實資訊進行杯葛，根本是「非法趕合法」，不僅不合理，更將影響中部數百萬人口的長期用電穩定。

業者儲能業者強調各項程序均依法執行、資訊透明，施工與運轉皆符合環境與安全規範，並指出抗議民眾以「假自用、真賣電」、「現場存放925萬顆鋰電池」、「民意代表不理會」等不實理由散佈導致社會恐慌，提出數據等相關資料打臉抗議民眾，雙方你來我往。然而重點該是放在儲能設備建置完成後，將如何提升電網韌性，強化再生能源併網能力，減少停電事故發生機率，為中台灣民生與產業建立更穩定的電力基礎。

面對能源轉型的關鍵時刻，台灣不應被錯誤訊息牽著走。豐原儲能場不只是地方建設，更是攸關國家能源安全的必要工程。唯有堅定推動，才能確保中部地區不再因供電不穩而承受風險。綠能發展不能退縮，違法杯葛更不能被縱容。