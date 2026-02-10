非法醫療再爆！「注射阿姨」滿滿暗示打臉全炫茂 訊後開嗆：輪到你們了

記者陳宣如／綜合報導

南韓知名綜藝主持人全炫茂近日意外成為媒體焦點，在朴娜勑非法醫療風波中，一名外界稱為「注射阿姨」的A某，在社群平台發布疑似針對全炫茂的挑釁訊息，她巧妙利用文字與圖像暗指全炫茂，還開嗆「輪到你們了」，瞬間在網路上掀起軒然大波。

全炫茂（圖）遭「注射阿姨」公開點名。（圖／翻攝自IG @junhyunmoo）

據了解，A某因涉嫌對多位藝人施行無照醫療而接受警方調查，涉案對象包括綜藝藝人朴娜勑、SHINee成員Key，以及知名網紅「挑食的新姐」等。昨（9）日，A某在Instagram上發布限時動態：「9小時的審訊已經結束。現在輪到你們了，特別是某個人。」隨後，她又貼出「전」（全）與「무」（茂）發音相同的食物照片，並搭配全炫茂所參與的MBC綜藝節目《我獨自生活》的官方LOGO，外界普遍解讀為對全炫茂的公開「狙擊」。

廣告 廣告

「注射阿姨」於IG上發布多張圖片暗指全炫茂。（圖／翻攝自IG）

值得注意的是，全炫茂早在去年年底就因《我獨自生活》節目中出現「在車內接受點滴」的片段，引發輿論譁然。針對外界對他可能涉及非法醫療的質疑，當時全炫茂所屬經紀公司SM C&C曾發表聲明澄清，強調所有醫療行為皆在醫院內、由專業醫護人員執行，並否認曾自行召喚醫護或接受非正式治療。

全炫茂經紀公司也公開完整診療與處方紀錄，以證明旗下藝人清白，根據資料顯示，全炫茂當時領取的處方藥是為治療「性功能障礙」，而非外界揣測的非法醫療行為。

全炫茂過去在《我獨自生活》中，直接在保母車內接受點滴注射，所屬經紀公司對此發布聲明澄清，否認非法醫療行為。（圖／翻攝自網路）

據韓媒報導，A某7日接受警方調查後表示：「對於不實的指控，我已否認；對於做得不夠好的部分，我也承認錯誤。會把這次經驗當作教訓，更謹慎處理人際關係。」然而，她之後仍在社群平台發文挑釁，寫下「輪到你們了」，並附上與全炫茂相關的影像與文字，也讓部分網友懷疑A某可能是在打臉全炫茂。據悉，A某目前已刪除相關貼文，並清空社群追蹤名單。

更多三立新聞網報導

才爆車震上演活春宮！女星「台灣飯店非法注射」被抓包 衝突過程流出

非法醫療陰影下拿獎！全炫茂捲《我獨自生活》女星爭議 公開低頭道歉

男星自曝病歷！驚見「高劑量陽痿藥」處方 粉絲震驚了

《我獨自生活》出事了？全炫茂車內打針畫面被翻出 捲入朴娜勑風暴

