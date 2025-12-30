非法醫療陰影下拿獎！全炫茂捲《我獨自生活》女星爭議 公開低頭道歉

記者陳宣如／綜合報導

南韓藝人全炫茂近日因綜藝節目《我獨自生活》相關爭議成為焦點。先前節目成員、知名諧星朴娜勑捲入非法醫療「注射阿姨」事件及職場霸凌風波，事件進一步波及到SHINee成員Key與全炫茂，使Key因非法醫療爭議暫停活動，全炫茂也公開診療紀錄以澄清自身立場。昨（29）日，全炫茂出席「2025 MBC演藝大賞」，獲頒年度綜藝人獎，但他在領獎時並未表現喜悅，反而多次低頭致歉。

南韓藝人全炫茂在MBC演藝大賞獲頒年度綜藝人獎。（圖／翻攝自MBC）

當晚，全炫茂與張度練共同擔任典禮主持，得獎時他在台上發表感言：「帶著這樣沉重的心情出席頒獎典禮，感到非常抱歉。《我獨自生活》的情況，包括我自己在內，各方面似乎都沒有達到大家的期待，因此想藉此機會向大家致歉，對不起。」

全炫茂補充說：「今後我會更加努力，避免在各方面造成不愉快，也想向在艱難情況下仍努力付出的製作團隊表達感謝，未來我會努力展現給大家有所改變的面貌。」

全炫茂擔任「2025 MBC演藝大賞」典禮主持。（圖／翻攝自IG @withmbc）

據悉，朴娜勑原本是典禮「大賞」候選人，但因近日爭議宣布暫停演藝活動並退出節目；Key也因此中斷活動並辭去MBC演藝大賞主持人職務。

韓媒《體育朝鮮》翻出全炫茂過去在《我獨自生活》中曝光的畫面，當時全炫茂因行程繁忙，直接在保母車內接受點滴注射。（圖／翻攝自網路）

