非法開挖與廢棄物傾倒零容忍！許智傑拚環境治理升級

高雄近期傳出多起環保犯罪事件，民進黨高雄市長初選參選人許智傑強調，違法廢棄物傾倒與土石開採問題屢見不止，造成山林破壞、河川污染與環境危機，高雄的後花園不能再被犧牲，承諾未來市政執行將結合法規強化、科技監理與跨部會調度，重新打造全台最完整的智慧型環境治理系統。

許智傑表示，為了避免不肖業者鑽法律漏洞，與立委邱議瑩共同提出修法，針對《土石採取法》及《廢棄物清理法》進行大幅修訂，主張提高罰金、明訂地主連帶責任，並增設刑罰規範，讓違法開挖、亂倒廢棄物不再只是「罰得比賺得少」的輕微處分，而是真正具有威嚇效力的法律制度。

許智傑指出，過往執法單位常因資料未整合或回報流程耗時，導致錯失取締時機，未來將推動跨部會資訊整合平台，將警政、環保、地政、農業單位資料與行動回報系統串接，形成一條龍快速反應流程，唯有打破政府部門各自為政的模式，才能提高執法精準度，避免環境破壞發生卻找不到人負責。

許智傑提出導入科技工具，包括ＧＰＳ監測、地理資訊系統ＧＩＳ與人工智慧影像比對技術，可即時偵測地形異常、重型車輛出入與山區不當開發跡象，並連動警政與稽查人員進行現場取締，這不僅是監督，更是建立警示系統，讓違法事件從「事後才知道」轉變為「事前即阻止」。

許智傑認為，高雄不僅是產業城市，更擁有山海資源、農業帶與自然景觀，是臺灣最珍貴的後花園，守護土地，就是守護下一代的健康與家園，並承諾若有機會執政，將以「法律強化×科技監控×行政協作」三大策略，推動高雄成為全台最具韌性的環境治理示範城市，讓山林恢復純淨、河川回到自然，打造真正「智慧高雄、永續高雄」。