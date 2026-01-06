「非法養生館」換招牌躲查緝仍難逃法網 萬華分局聯手市府斷水斷電掃黃

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局昨（5）日下午，會同臺北市建築管理工程處、臺灣自來水公司及臺灣電力公司等單位，前往萬華區內江街、康定路及萬大路，共3間涉嫌從事非法性交易的養生館，執行斷水斷電措施，展現台北市政府強力打擊不法決心。

臺灣電力公司人員執行斷電。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

警方指出，上述養生館長期遭檢舉違法經營色情交易，過去多次查獲女按摩師與男客進行非法性交易，相關人員均依法裁罰並移送法辦，業者亦遭報請市府依都市計畫法裁處罰鍰、勒令停止違規使用，並列為「正俗專案」執行對象長達2年。

惟業者仍無視法規，甚至透過更換招牌規避查緝，暗中持續從事非法性交易。萬華分局專案人員持續蒐證，分別於114年9月、10月及12月持搜索票突襲查緝3處場所，再度當場查獲非法性交易行為。經通報市府後，依法裁處罰鍰並核准停止建築物供水、供電。

拔除之電錶照片。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

拔除之水錶照片。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

為展現市府鐵腕作為，相關單位昨（5）日同步對3家違法業者全面斷水斷電，藉此強化震懾效果。萬華分局強調，警方將持續嚴正執法，全面掃蕩不法色情場所，市府團隊亦將跨局處合作，提升查報與裁處效率，共同維護社會善良風氣與市民安全。

