非洲三國志工訪精舍 看見希望萌芽

非洲南部的馬拉威、尚比亞以及莫三比克，這三個國家的慈濟志工，今天下午回到花蓮靜思精舍，與上人溫馨座談，其中有20多位是新受證的志工。透過農耕計畫、開辦社區小學堂、縫紉班，讓更多當地人民有更好的生活環境、充足的糧食，有接受教育的機會。

馬拉威青年幹部 達利索：「一言半句勤誦習，通達無量微妙理，當你理解無量義經的經文，就能理解很多道理。」

還沒入學、卻注定失學，是馬拉威學前教育的困境，為了翻轉教育，慈濟援建幼兒園，當地齊溝九部落酋長賈瓦度，無償提供土地。今年他也來到台灣，受證成為慈濟志工。 慈濟志工 袁亞棋：「媽媽就揹著妹妹 過幾天，來到小學堂報到說，我可以來做志工嗎，我可以也一起來幫忙嗎。」

在尚比亞路沙卡，每天來到慈濟社區小學堂，是小朋友每個早晨最期待的事情，其中的志工老師艾瑞卡，也在教學相長中，深受啟發。尚比亞慈濟志工 艾瑞卡：「靜思語為我們的社區，帶來了祥和與愛，改變了許多人的人生，感恩上人所給予的精神力量。」

走過2019年的伊代風災，位在莫三比克庫拉的大愛村，終於在今年全數交屋。而在梅圖希拉耕耘農場的卡洛斯，一改習氣後，號召力驚人，獨自一人就帶動上千位村民，加入志工行列。莫三比克慈濟志工 卡洛斯：「莫三比克需要更多好人，上人 我們都非常非常愛您。」

證嚴上人開示：「法脈是代代相傳，一代一代地傳下去，你們現在年輕 ，期待你們的下一代，還要跟慈濟連結在一起，能這樣我們的慈濟的種子，就會連接地傳承下去。」

翻轉非洲正在進行式，從馬拉威、尚比亞到莫三比克，志工們把愛與希望的種子撒在家鄉。回到花蓮與上人溫馨座談，跨越一萬公里的距離，心卻緊緊相連。

