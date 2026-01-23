「非洲之角」局勢升溫 沙、埃、索組軍事聯盟

記者丘學陞／綜合報導

中東《新阿拉伯報》（New Arab）報導，索馬利亞總統穆哈莫德近期將訪問沙烏地阿拉伯，敲定與沙國和埃及成立軍事聯盟。外界分析，此舉恐加劇東非與中東地緣政治勢力對立，並使「非洲之角」局勢進一步升溫。

報導指出，沙國、埃及與索馬利亞先前已就成立軍事聯盟展開談判，並可能在穆哈莫德訪問時正式簽約結盟。此舉將擴大沙國在東非「非洲之角」的影響力，但恐讓沙國與阿拉伯聯合大公國這兩大中東強權的對立，擴大至非洲大陸，導致區域衝突升溫。

廣告 廣告

英媒《中東之眼》報導，阿聯因擅自借道索馬利亞庇護葉門分離武裝勢力「南方過渡委員會」（STC）卻未通報，索國19日中止阿聯在該國所有港口的營運權、廢除國防協議與夥伴關係等作為反制。此外，阿聯被認為支持索馬利蘭脫離索馬利亞獨立，還與和埃及有水源爭端的衣索比亞關係密切。因此，外界認為沙埃索3國結盟，是為遏制阿聯在非洲東北部地區的勢力，以及回應以色列日前承認索馬利蘭的決定。

不過，沙埃索3國表示，成立軍事聯盟是為維繫區域和平穩定，其中埃及與索國均扼守紅海關鍵航道，聲稱將藉由聯盟深化安全與軍事合作，提升國際航運安全。

穆哈莫德近期將訪問沙國，並可能簽署沙埃索軍事聯盟。（達志影像／歐新社資料照片）