非洲也有「台灣大道」！ 索馬利蘭新設代表處開幕 拉加爾讚利於使團交流

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索馬利蘭新設代表處開幕，駐台代表拉加爾（左）讚利於使團交流。（劉宇捷攝）

位於天母使館特區內的索馬利蘭代表處門面照。（劉宇捷攝）

索馬利蘭今（12）日舉行代表處新址啟用典禮，正式從內湖舊址遷入天母使館特區，駐台代表拉加爾表示，新址鄰近其他使團，與其他台灣邦交國相近，非常適合外交使團的交流、合作，盼在共享的價值上及實務上再深化；政務次長吳志中也表示，兩國合作體現了共同價值如何轉化為有意義的實質成果，並有助推動台非的創新互動。

非洲友台國家索馬利蘭今日下午在天母使館特區舉行代表處新址啟用儀式，外交部政務次長吳志中、索馬利蘭駐台代表拉加爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）共同主持開幕，友邦巴拉圭大使與其他友邦駐台官員、中油國際事務代表及商界企業代表也一同共襄盛舉；儀式結束後索馬利蘭也開放新代表處室內空間給與會貴賓及記者參觀。

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拉加爾大使表示，2020年2月兩國簽署雙邊協議，在各自首都設立了互派代表處。自此兩國在教育、醫療、農業、科技、能源等多領域深入合作，並取得了顯著成果，而索馬利蘭和台灣深入的外交關係，也反映在雙方政府間的高度信任與合作，這建立在共享的價值上，包括尊重、民主、自由和法治上，拉加爾也期待雙方交流未來能再深化。

這次新址搬遷也讓索馬利蘭代表處從內湖移至天母特區。加拉爾也說，（天母使館特區）地理位置優越，非常適合外交使團的工作，它緊鄰其他國家的使團，這讓日後與其他台灣友邦交流、合作及日常外交事務交流，變得非常便利。

外交部政務次長吳志中也以英文表示，台灣和索馬利蘭都是各自地區民主、自由和法治的燈塔；兩國即將迎來六週年的重要里程碑，在一體化外交、民主、和平與繁榮三大支柱的指導下，雙方關係正走向繁榮；他相信，兩國的夥伴關係可以為鄰國提供寶貴的借鑒，並有助於推動台灣與非洲的創新互動。

吳志中也說，去年索馬利蘭外交部長訪台期間，雙方簽署了海巡艦艇合作協議；位於首都哈爾格薩的「台灣大道」於2025年竣工，首都醫院的台灣醫療中心也已開工；同時台灣的國際合作發展基金（ICDF）與索馬利蘭衛生發展部合作，提升健康資訊系統、增強當地醫療能力。這反映了共同價值如何轉化為有意義的合作，友誼不僅建立在共同價值觀上，更建立在實際行動之。

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