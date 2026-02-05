非洲人赴俄求職卻被騙穿「地雷背心」 CNN揭俄軍招募黑幕 : 高薪成誘餌
俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯對外招募兵力的情況屢見不鮮。美國有線電視新聞網最新調查指出，多名非洲國家的求職者原本被承諾提供高薪民間工作，抵達俄羅斯後卻被迫簽軍事合約，接受短期訓練就被派往烏克蘭前線作戰，甚至有一名來自肯亞的母親在兒子失聯後，才從網路瘋傳的影片中得知其處境。
美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，來自肯亞的恩達魯亞（Anne Ndarua）說，自己35歲的兒子法蘭西斯（Francis Ndung’u Ndarua）在6個月前處於失業狀態，付了620美元（約1.9萬元台幣）給一名仲介幫忙找工作，獲得電氣工程師的工作承諾後，便前往俄羅斯。但當法蘭西斯抵達俄羅斯後卻告訴家人，他不只被迫接收軍事訓練，而且僅在短短3週後，就被送上烏克蘭戰場。
恩達魯雅說，在去年10月後，就再也連繫不上兒子。不料，今年1月在網路上瘋傳一支法蘭西斯的影片。畫面中，法蘭西斯身穿軍服，胸前綁著一枚地雷，神情驚恐又不安；隨後，一名講俄語的人一邊拿槍指揮他，一邊使用種族歧視的辱罵詞彙，並稱他將被當作「開罐器」（can-opener）用來突破烏克蘭軍隊的陣地。
恩達魯亞說自己光是聽到女兒跟他描述影片內容後，不敢親自觀看影片，並稱自己同意受訪是為了盡力一搏，希望能讓肯亞和俄羅斯政府採取行動。
高薪與國籍承諾成誘餌 非洲士兵揭俄軍招募手法
然而，法蘭西斯不過是數以千計的受害者之一。CNN訪問來自迦納、奈及利亞、肯亞與烏干達等12名仍在烏克蘭作戰的非洲士兵，揭露了俄羅斯探員在非洲招募人員的手法細節。
這些非洲士兵說，自己原本是獲得司機或保全等工作，還被承諾可以獲得1.3萬美元（約41萬元台幣）的簽約獎金，且月薪高達3500美元（約11萬元台幣），以及在服役結束後取得俄羅斯國籍。
這12人沒有一人會說俄語，但他們抵達俄羅斯後，就在沒有律師和翻譯人員的狀況下，被要求簽署以俄文撰寫的軍事服役合約，有些人護照還被沒收，讓他們難以逃離俄國。之後，他們便被迫加入軍隊，且在幾乎沒有受訓的情況下，被扔到前線。
非洲士兵控俄軍拿槍逼交銀行密碼 薪資獎金被盜領
服役後，他們實際拿到的薪資和獎金，也跟俄羅斯士兵的待遇不同，甚至跟外籍士兵也不一樣。部分人更指控，他們的銀行帳戶更被黑心的仲介或俄羅斯同袍盜領。
其中一人說，「當我們在前線時，一名俄羅斯士兵拿槍逼我交出銀行卡帳戶和密碼。」等他查帳時，近1.5萬美元（約47.5萬元台幣）的獎金早被提領一空。「我待在這裡已經7個月了，卻一毛錢都沒拿到。他們一直說會去查，然後就沒有下文了。」他強忍著眼淚說，跟他一起來俄羅斯的4人都已經喪命。
肯亞木匠應徵保安卻被派前線 受傷求救反遭俄軍開槍
39歲肯亞木匠科沃巴（Patrick Kwoba），是看到一名在俄羅斯軍隊服役的非洲朋友於社群媒體上展現的光鮮生活後，而選擇加入俄軍。他支付仲介620美元，對方則承諾他到莫斯科後能拿到2.3萬美元（約72.8萬元台幣）的簽約獎金，「我以為我是去軍隊當保安，而非作戰人員。」
幾週後，他被派往烏克蘭前線作戰，並在無人機與手榴彈的攻擊中受傷，他朝俄羅斯同袍求救，「當你受傷時，求救暗號是『三顆星』（3-star），表示需要急救。我把這件事告訴我的俄羅斯同袍，但他卻把我趕走，還朝我開槍。」所幸他最終獲得協助，並趁療傷期間逃往肯亞使館求助返國，目前仍需接受手術取出臀部和大腿後側的彈片。
他說，「只要你一踏進俄羅斯軍隊，不是逃跑，就是死在那裡。」並強調，「你不可能去俄羅斯還能活著回來，因為就算你合約期滿，這些人也會強迫你留下。他們不會放你走」
肯亞攝影師應徵俄軍無人機員 上前線卻沒碰過無人機
另一名32歲肯亞攝影師恩喬基稱，他為了養家餬口，主動在俄軍網站上應徵無人機操作員，計畫在服役結束後就能拿到一大筆錢，給父母和妻子一個驚喜，但這個計畫最終無法實現。
他雖然受訓學習無人機操作，但被派往前線卻從未操作過無人機，並且在一次烏克蘭無人機攻擊下，導致左手殘廢與脊椎受損，「一名俄羅斯醫師告訴我，他們只在乎我用來開槍的那2根手指。」他指部分非洲士兵被刻意安排在高風險位置，形同誘餌。
他同樣是從聖彼得堡逃走，設法抵達莫斯科的肯亞大使館，之後再返回家鄉。他說，「他們一直在騙人，他們跟大家說會付的那筆錢，根本不是真的。」
俄軍合約無標明服役期限 多國非洲政府坦承嚴重性
CNN取得翻譯後的俄羅斯軍事服役合約，內容除了表面上承諾的薪資與福利外，服役者還被綁死在廣泛且沒有明確期限的義務中，包括參與作戰與海外部署、嚴格效忠，以及在必要時償還國家軍事訓練費用的義務，而實際金額在簽署時則是空白。細節更延伸到日常生活：一旦接觸國家機密，可能會被禁止出國、沒收護照、終身保密條約等。
雖然招募仲介宣稱，這些人退役後能迅速獲得民間工作機會，但合約內容卻寫明，只有在服役滿至少5年，且是因為年齡、健康或合約期滿等特定原因退伍的情況下，才能獲得免費的民間專長職業轉崗培訓等實質性的就業協助。
波札那、烏干達、南非和肯亞等多個非洲國家政府，已承認此問題的嚴重程度。
