非洲企鵝正在餓死中！主食沙丁魚被過度捕撈 企鵝族群數量縮水近八成

編譯莊佳芳／綜合報導

非洲企鵝正在面臨餓死威脅！最新研究指出，南非開普敦達森島與羅本島上的斑嘴環企鵝，主要食物來源沙丁魚與鯷魚因氣候變遷與過度捕撈急遽減少，導致族群數較30年前縮水近八成。

研究顯示，斑嘴環企鵝在換羽期前後若無法即時找到食物，就難以撐過禁食期，這也成了牠們大量死亡的主因之一。南非法院已對六大繁殖地祭出十年捕撈禁令，但學者警告，若不同步改善漁業管理與因應氣候變遷，斑嘴環企鵝的存續仍堪憂。

斑嘴環企鵝數量急遽減少

南非政府與艾希特大學等校共同進行研究發現，生活在南非開普敦達森島與羅本島的斑嘴環企鵝，正面臨因食物數量急遽減少，而造成的生存危機。該研究預估，2004年至2011年之間，因為食物數量銳減，減少的個體數大約有6萬2000隻。而現在斑嘴環企鵝的繁殖配對數更不到一萬對，總數也在過去30年下降了近80%，被認為是極度瀕危物種。

《華盛頓郵報》報導，斑嘴環企鵝數量下降的原因有很多，但影響最大的就是沙丁魚與鯷魚這兩種食物來源減少。報導指，這兩種魚類都因為氣候變遷以及過度的商業捕撈，造成數量銳減。研究強調，斑嘴環企鵝每年都會經歷換羽期，以保持溫暖及防水，在此期間牠們無法外出捕獵，因此會在換羽前大吃大喝、囤積脂肪。

「換羽期」對斑嘴環企鵝來說是很重要的一段時間，甚至可以說是存活下去的關鍵。（示意圖／PIXABAY）

沒有足夠的食物難以撐過換羽期

研究人員表示，若在換羽前後無法立即找到食物，體內的儲備無法支撐牠們撐過禁食期。他們還發現，這樣的困境很可能就是造成斑嘴環企鵝在2004年前後大規模死亡的主因，因為當時牠們的食物來源下降至不到平均水準的四分之一。

艾希特大學保育生物學家、該研究的合著者雪莉（Richard Sherley）指出，成年斑嘴環企鵝的存活與否，主要靠年度換羽期來實現，而換羽期又跟食物來源密切相關。他表示，恢復和維持可靠的食物來源，對斑嘴環企鵝的長期生存至關重要。

有研究顯示，在魚類來源較少的年份，斑嘴環企鵝會聚集在商業漁船所在區域，只為了爭奪日益減少的食物來源。數據顯示，2016年沙丁魚和鯷魚數量偏低，約有20%的企鵝與漁船在同一海域覓食。而在魚類資源較為豐富的年份，這一比例則降至約4%。

沙丁魚是斑嘴環企鵝的主要食物來源，但因過度捕撈及氣候變遷造成數量銳減，進而影響斑嘴環企鵝。（示意圖／PIXABAY）

實施禁令盼緩和數量減少趨勢

《華盛頓郵報》報導指，南非高等法院對六個斑嘴環企鵝主要的繁殖地，包括達森島、羅本島、戴爾島、鳥島、聖克羅伊島、斯托尼角周圍下達十年禁令，該禁令禁止「圍網漁船」進入。

該研究作者期盼，新的捕撈禁令可以緩解斑嘴環企鵝數量減少的趨勢，但他也點出，鑒於氣候變遷對斑嘴環企鵝食物的數量與分布持續造成影響，因此還需要採取其他干預措施。國際自然保護聯盟也表示，斑嘴環企鵝數量減少的趨勢不可逆轉，需要即刻採取保護行動。

