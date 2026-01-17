非洲南部豪雨釀洪災 逾百人喪生、國家公園數百人急撤

非洲南部國家莫三比克近日豪雨成災，圖為1月15日太特省的房屋淹水景象。美聯社



非洲南部近日豪雨致災，南非、莫三比克及辛巴威3國災情尤其慘重，至少共造成100多人喪生。南非當局出動直升機救援受困民眾，知名的克魯格國家公園（Kruger National Park）約600名遊客與工作人員也緊急撤離。

非洲南部國家莫三比克近日豪雨成災，圖為兩名兒童1月16日在首都馬布多一條淹水的馬路上行走。美聯社

美聯社報導，非洲南部最近數週連降豪雨導致洪災，氣象部門示警，未來將有更多降雨，可能帶來更具破壞性的洪水。

廣告 廣告

莫三比克：災情最慘重、農地嚴重受創

非洲南部以莫三比克災情最嚴重，中部與南部省分的大片地區被洪水淹沒。莫三比克災害管理局與風險降低研究所表示，自去年年底以來，在異常嚴重的雨季中已有103人死亡，但該研究所也指出，這個統計數字包含雷擊觸電、溺水、惡劣天氣導致的基礎設施倒塌以及霍亂等多種死因。

世界糧食計畫署表示，莫三比克超過20萬人受到洪災影響，數千間房屋受損，數萬人面臨撤離。對於這個資源有限，且在過去幾年面臨數次破壞性氣旋的貧窮國家而言，洪災是另一場危機。

世界糧食計畫署表示，莫三比克有超過7萬公頃的農作物在這波洪災中被淹沒，包括稻米與玉米等主食，這加劇數千名依賴收成維生的農民之糧食不安全狀況。

非洲南部國家莫三比克近日豪雨成災，圖為1月15日太特省的房屋淹水景象。美聯社

南非：國家公園也被淹 600名旅客及員工撤至高地

南非官員16日表示，北部兩個省分因洪災死亡的人數已上升至30人以上，搜救行動仍在進行中。

南非軍方出動直升機，在北部林波波省（Limpopo）將躲在屋頂或樹上的民眾救至安全地帶。軍方表示，他們還必須從南非與辛巴威邊境的一個檢查哨救出警察與邊境管制人員。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）15日視察林波波省一處災區，他表示，該地區在不到一週的時間內就降下約400毫米的雨量。在他視察的一個地區，「有36間房屋就這樣從地球表面消失了」。

林波波省省長拉瑪圖巴（Phophi Ramathuba）表示，全省有1000多間房屋受損，其中許多被整屋沖走。拉瑪圖巴說：「這太可怕了。」

穆普馬蘭加省也遭受廣泛破壞，道路與橋樑受損或被毀。在靠近莫三比克邊境的恩科馬齊市，居民正試圖修復被淹沒的房屋與院子，並為更多的極端天氣做準備。

南非近日豪雨成災，穆普馬蘭加省的一名婦人，1月16日站在家門口看著外面的淹水。美聯社

南非近日豪雨成災，穆普馬蘭加省民眾1月16日走在積水的路上。美聯社

南非氣象局此前針對該地區發布針對破壞性降雨與洪災的最高級別紅色10號警戒。

恩科馬齊居民馬夏巴（Josephina Mashaba）說：「我仍然感到恐懼，害怕大雨會再次降臨，因為這是我在這個地區見過最嚴重的降雨。」

南非著名的克魯格國家公園橫跨林波波省與穆普馬蘭加省，面積約2萬2000平方公里，也受到洪災影響。公園發言人塔庫里（Reynold Thakhuli）表示，約有600名遊客與工作人員已從營地撤離至公園的高地。

塔庫里無法立即說明公園內有多少人。在多條河流決堤並淹沒營地、餐廳與其他區域後，公園已停止接收新遊客。國家公園管理局表示已採取預防措施，克魯格國家公園目前尚無死亡或受傷報告，但部分園區因洪災而完全中斷聯外交通。

辛巴威：70人死亡、逾千間房屋被毀

辛巴威災害管理機關表示，自今年年初以來的豪雨已導致70人死亡，1000多間房屋被摧毀，包括學校、道路與橋樑在內的基礎設施倒塌。洪災也襲擊島國馬達加斯加、馬拉威與尚比亞等國。

美國飢荒早期預警系統表示，至少有七個非洲南部國家報告或預計將發生洪災，這可能是由於反聖嬰現象（La Nina）所致，近成非洲東南部部分地區降下豪雨。

非洲南部近年來經歷一連串極端天氣事件，包括去年3月造成多國數千人死亡的毀滅性熱帶氣旋「弗萊迪」（Freddy），以及在經常遭受糧食短缺的地區引發糧食危機的酷熱乾旱。

更多太報報導

南韓能和台灣同享半導體關稅優惠？美國潑冷水：得分開談

內舉不避親！川普女婿列「加薩和平理事會」 他自己當主席

社交E人兼送禮達人！高市用義語唱生日快樂歌、送三麗鷗周邊 梅洛尼眼神發亮