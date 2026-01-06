非洲國家盃》薩拉國際賽66球 獨居非洲第4

非洲國家盃最多冠霸主埃及，6日在16強賽被「獵豹」貝南1比1逼入延長賽，所幸「法老」薩拉於第123分鐘破門穩定軍心，助7屆冠軍埃及以3比1挺進8強。這也是薩拉國家隊生涯第66顆進球，超越象牙海岸「魔獸」德羅巴的65球，在非洲球員獨居第4位。

作為國家隊隊長，薩拉去年不僅帶領埃及重返世足賽，生涯在世足資格賽累積攻入20球，取代德羅巴的18球成為非洲紀錄保持人，如今又在國家隊總進球數超車魔獸。非洲的國際賽進球王是尚比亞的奇塔路（79球），而埃及現任教頭哈珊以68球排名第3，國家隊進球王寶座很快就會換薩拉來坐。

埃及本屆非洲盃雖以2勝1和拿下B組第1，3戰卻僅靠兩大英超射手，利物浦的薩拉與曼城的馬穆西攻入3球，淘汰賽首戰面對身材強壯的貝南，加上對手門神丹吉努屢救險球，埃及大軍依然屢攻不下，直到第68分鐘才由阿提亞打破0比0僵局。

然而第84分鐘貝南右路吊中球折射後直撲球門，埃及門將艾申納威飛身撲出，卻無法阻止多蘇補刀破門，仍把比賽逼入延長。直到第97分鐘伊布拉辛在罰球點頂進一顆弧線完美的頭槌，延長賽補時薩拉再趁貝南全員壓上最後反撲，抓住反擊機會單刀破門，才讓埃及鎖定8強門票。

這是埃及近5屆非洲盃第3度挺進8強，從2002年之後，他們在這項賽事只要能抵達8強，最後都能打入冠軍賽，包括從2006到2010締造「3連霸」，可惜2017、2021年都屈居亞軍。埃及本屆的8強對手將是象牙海岸vs.布吉納法索的勝方。

「非洲雄鷹」奈及利亞則在歐辛曼「梅開二度」帶領下，以4比0在滂沱大雨中痛宰莫三比克。雄鷹本屆非洲盃4戰攻入12球，竟已追平他們在2000年拿下亞軍的隊史單屆最多進球紀錄，將於8強遭遇阿爾及利亞或民主剛果。