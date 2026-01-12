非洲國家賴索托紡織業遭川普關稅重擊 開工率5％…台商曝慘況

英媒報導，美國總統川普的關稅政策重創非洲國家賴索托（Lesotho）的重要經濟支柱紡織業。據悉，該國以美國市場為主的成衣出口公司開工率最低只剩5%，亦有公司直接停工。

川普去年4月拋出對等關稅震撼彈。（圖／美聯社）

根據《衛報》，賴索托的成衣產業曾在2004年達到巔峰，提供多達5萬個就業機會。受益於美國2000年通過的《非洲成長與機會法案》（AGOA），數千種非洲商品能免關稅進入美國。據統計，目前賴索托約有3.6萬名紡織工人，多數為女性，其中三分之一為美國市場生產成衣，包括知名品牌Levi's的牛仔褲。

在這個被南非包圍、人口約230萬有「天空之國」之稱的國家，儘管紡織工人的月薪低至2582馬洛蒂（約4940元新台幣）。然而在2024年失業率達30%的情況下，這些工作仍非常搶手。

去年4月，川普宣布實施對等關稅政策，最終賴索托面臨15%的關稅，較原本預期的50%少，但仍對該國經濟造成重創。該國央行將2025年和2026年經濟成長預測各下修1%，分別至1.1%和0.9%。

該國政府去年8月調查顯示，15家對美出口服裝的公司中有12家做出回應，共裁員400人。其中有5家公司產能僅維持在5%至30%，3家已完全停工。

賴索托的紡織業受到美國關稅嚴重衝擊。（示意圖／Pixabay）

48歲的裁縫工人馬采佩（Moleboheng Matsepe）在2023年失去全職工作。起初她還能接到3個月的短期合約，但自去年9月起就再也沒有工作。她表示，自己須扶養5名家人，「壓力太大了⋯我們晚上根本睡不著」。

在台商宏遠興業（Ever Successful Textiles）位於賴索托的工廠，數百台縫紉機生產著銷往美國的黑色Reebok運動上衣和南非零售商的兒童緊身褲。但470台機器中只有80%運作，員工已從2024年的650人減至550人。

該國貿易部長謝利勒（Mokhethi Shelile）稱，該國正尋求市場多元化，「我們正努力將市場轉向南非，但不會減少對美出口」。他指出賴索托仍需要美元進口電力、購買重型機械，並維持洛蒂貨幣與南非蘭特的掛鉤。

去年12月，共和黨控制的美國眾議院籌款委員會投票通過將AGOA法案延長3年，但川普政府僅支持延長一年。謝利勒表示，希望美國能在1月底前通過3年延長案並交由川普簽署，以避免未來更高的關稅。他又指，賴索托的關稅需降至10%，與史瓦帝尼、衣索比亞和肯亞相同水準，才能保持競爭力。

