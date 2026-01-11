非洲媽媽有崩潰！幼崽纏娘1小時要奶又要玩 母獅咆哮照獲獎

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Bret Saalwaechter / Nikon Comedy Wildlife



搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）近日公布得獎名單，美國攝影師薩爾瓦赫特鏡頭下，一頭被幼崽纏到無處可躲的獅媽媽煩躁到怒吼照片獲得「高度推薦」，這位非洲媽媽的崩潰應讓許多人類媽媽感同身受。

搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）今年有來自109個國家、超過1萬張作品角逐；本文圖片獲主辦單位授權刊登。

美國攝影師薩爾瓦赫特（Bret Saalwaechter）去年9月，在非洲坦尚尼亞的塞蘭葛提國家公園（Serengeti National Park）拍到這張照片，他說當時正值旱季，獅群因食物和水源匱乏，又餓又累煩躁緊張。一天清晨他直擊一群飢餓幼崽纏著媽媽要奶，媽媽短暫哺乳後精疲力竭地走開。

但小朋友沒要放過媽媽的意思，整整1小時跟在媽媽旁邊，一下要鬧著要玩、一下要討奶喝，媽媽數度發出低吼後又離開，小朋友立刻又纏上，嗚嗚咽咽撒嬌又輕咬媽媽，薩爾瓦赫特說母獅「無論怎麼做都無法得到片刻清靜，最終爆發了震耳欲聾的咆哮和哀鳴」。

其他得獎作品

搞笑野生動物攝影獎「魚類和其他水生生物」首獎。© Jenny Stock / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「NIKON新進攝影師」得獎作品。© Paula Rustemeier / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Christy Grinton / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「Nikon兒童攝影師暨爬蟲類、兩棲類和昆蟲」獎項首獎。© Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Meline Ellwanger / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）

