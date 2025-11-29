非洲幾內亞比索政變 總統出逃剛果

記者施欣妤／綜合報導

非洲國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）11月26日發生軍事政變，消息人士指出，總統恩巴羅在軍方奪權後出逃塞內加爾，11月29日轉至剛果共和國首都布拉薩市。然而，幾內亞比索本次政變被認為「疑點重重」，西非領袖甚至稱是「騙局」。

幾內亞比索日前舉行總統大選，但在正式結果公布前一天，驚傳發生政變。總統恩巴羅政府遭到軍方推翻，接著搭乘專機前往鄰近國家塞內加爾，幾內亞比索軍方則在11月27日任命一名軍事將領擔任臨時總統。而最新消息指出，恩巴羅11月29日已經抵達剛果，但未透露更多細節。

由於幾內亞比索本次政變時間點敏感，奈及利亞前總統強納森與塞內加爾總統桑可都公開質疑恩巴羅是「自導自演」，企圖延續自身統治。且2人也要求幾內亞比索應公開大選結果。

非洲國家幾內亞比索日前舉行大選，但隨後卻傳出政變，引起區域國家關注。（達志影像／美聯社資料照片）