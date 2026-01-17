非洲東南部暴雨重創 逾200人罹難
世界不平靜，非洲東南部好幾個國家，最近因為強降雨，出現嚴重洪水災情，各國有數十到數百人死亡，生活也因為大水而停擺。我們來看到地圖，這次受災的國家共有六個，北從尚比亞、馬拉威，到最南部的南非，還有馬達加斯加，其中最嚴重有三國，莫三比克罹難人數最多、超過一百人，總共受災人數更來到20萬，數千棟房子毀損，辛巴威屋損也一樣嚴重，還有超過70人死亡，另外南非，則因為水力發電被破壞，去年底到現在，數百所學校都沒辦法開學，令人擔憂的是，專家預估、這樣異常降雨，還會持續好多天。
滾滾洪水淹沒樹木、汽車也被洪水沖的撞向樹幹民眾 姆尼西：「我在這裡建造的一切都沒剩下，全都被摧毀 被沖走了。」
去年年底以來，南非北部地區持續遭受暴雨侵襲，受災最嚴重的在林波波省、以及 穆普馬蘭加省，至少30人喪命，道路嚴重毀損，數百所學校無法在新學期開學，基礎設施也遭到破壞。 民眾 馬拉穆拉：「所有東西都溼透了 衣服 床鋪都是，我們沒有乾衣服可穿。」
鄰國莫三比克也是一片汪洋，民眾划船撤離記者 ：「目前非政府組織和政府部門，已經攜手合作，想辦法解決問題 並進行撤離。」
連續幾周的暴雨，莫三比克災情慘重，上百人死亡，約20萬人受災 。超過7萬公頃、包括水稻和玉米等農作物，被淹沒。許多社區與外界隔絕。專家表示，可能是由於反聖嬰現象的影響，為非洲東南部帶來強降雨，當局警告，未來幾天，預計還有更多個國家、將出現更嚴重的惡劣天氣。
