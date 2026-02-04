非洲求職變前線砲灰？CNN揭俄軍招募黑幕 : 高薪承諾成陷阱

美國《CNN》最新調查指出，多名來自非洲國家的求職者原本被承諾提供高薪民間工作，抵達俄羅斯後卻遭迫簽軍事合約、接受短期訓練即被派往烏克蘭前線作戰，甚至有人失聯、生死未卜，引發家屬控訴受騙與政府關切。 圖:翻攝自X帳號@KorsasErik

[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯對外招募兵力的情況再度引發關注。美國《CNN》最新調查指出，多名來自非洲國家的求職者原本被承諾提供高薪民間工作，抵達俄羅斯後卻遭迫簽軍事合約、接受短期訓練即被派往烏克蘭前線作戰，甚至有人失聯、生死未卜，引發家屬控訴受騙與政府關切。

來自肯亞的安妮·恩達魯阿近日向《CNN》表示，她35歲的兒子弗朗西斯去年受聘赴俄擔任電氣工程師，但自去年10月後便失去聯繫。去年12月，她收到一段由陌生肯亞號碼傳來的影片，畫面中兒子身穿軍裝，警告其他非洲人不要前往俄羅斯工作，稱「即使沒有服役經驗，最終也會被送上前線」，並提到已有多人為錢喪命。

約一週後，另一段在社群媒體流傳的影片顯示，疑似弗朗西斯胸前被綁上爆裂物，遭俄語人士以種族歧視語言辱罵，並被形容為用來突破陣地的「消耗工具」。安妮表示不敢親眼觀看影片內容，接受採訪只希望促使肯亞與俄羅斯政府介入協助。

《CNN》調查指出，俄方透過中介與網路平台在非洲多國招募人員，對外宣稱提供司機、保全或技術職缺，並承諾最高1.3萬美元簽約金、每月約3500美元薪資及服役後取得俄羅斯國籍的機會。不過，多名受訪者表示，抵達後即被要求簽署俄文兵役合約，在無翻譯與法律協助情況下被迫入伍，護照遭沒收，訓練時間僅數週便被送往前線。

《CNN》檢視數百筆通訊紀錄、軍事合約、簽證與行程資料，並訪談12名仍在烏克蘭作戰的非洲籍人員。他們分別來自加納、奈及利亞、肯亞與烏干達，多數人不會說俄語，卻被編入部隊作戰。部分人指控薪資遭拖欠或被盜領，有人稱遭俄軍以武器威脅交出銀行卡與密碼，帳戶獎金被提領一空。

外流的俄軍合約條款顯示，服役義務範圍廣泛且期限不明，包含海外作戰部署、嚴格忠誠條款及可能需償還訓練費用等規定，同時限制出境與資訊披露權利。與招募宣傳中強調的短期高薪與轉職機會形成明顯落差。

多名返國者描述戰場經歷「如同地獄」。39歲肯亞木匠科沃巴表示，他原以為擔任軍中保全，卻被派往前線作戰並在無人機攻擊中受傷。他指控俄軍同袍拒絕救援，甚至對他開槍。他最終趁療傷期間逃往使館求助返國，目前仍需接受手術取出體內彈片。

另一名32歲肯亞攝影師恩喬基稱，他應徵無人機操作員，卻被直接送上前線，並在攻擊中導致手部癱瘓與脊椎受損。他指部分非洲士兵被刻意安排在高風險位置，形同誘餌。

報導指出，隨著戰事接近第四年，俄羅斯面臨兵力壓力，對外籍兵源需求上升。俄國官方媒體則持續宣傳外籍士兵獲頒國籍與公開表揚的正面案例，塑造榮譽參軍形象。對於遭指控誤導與脅迫招募，俄羅斯國防部與外交部尚未回應《CNN》置評請求。

包括肯亞、烏干達、南非與波札那在內的多國政府已發布警告，提醒民眾慎防海外招募陷阱。烏克蘭駐肯亞大使託卡爾也呼籲非洲國家阻止人力流入俄軍，強調「只要出現在前線，就會被視為敵對戰鬥人員」。

