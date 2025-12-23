非洲男孩沒鞋穿「赤腳踩毒蠍」！1天只吃1餐 主播還原殘酷真實現場

主播高毓璘現身活動捐鞋做公益。三立提供

聖誕節前夕，「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」送愛到非洲，目標2000雙，今（23日）新聞主播李文儀、朱培滋、高毓璘、黃家緯、相振為等人出席活動，藝人亮哲、林佑星、羅巧倫、演員培訓的新星演員們等人，也捐出百雙鞋。舊鞋救命創辦人楊右任說當年採訪完後幾個月，《消失的國界》紀錄過的非洲小男孩就因為有鞋子穿而痊癒了，現在已經在念書了。

演員們現身力挺活動。三立提供

朱培滋任公益大使 捐鞋十雙盼孩子走得更遠

主播朱培滋擔任活動公益大使，之前有去巴西當過交換學生，當時也去過貧民窟，了解到沒鞋子穿是多麼不幸，很多病毒都是從腳入侵的，一雙好的鞋子，能讓他們走得更遠，暢行無阻也更安全。這次朱培滋個人也捐出十雙鞋，一起共襄盛舉，她表示這些鞋都具有回憶，自從結婚後，現在對這類關懷會更有感觸，「自己過得好幸福，能多做就多做一點。如果這些小朋友穿了鞋能平安長大，這些是一件好事。」

主播李文儀曾到非洲出差。三立提供

李文儀、高毓璘分享非洲見聞 帶孩子一起學會付出

主播李文儀分享，自己與「舊鞋救命」的緣分可追溯至8年前，當時看到相關行動深受感動，便主動號召朋友捐鞋送往泰山倉庫。2023年她前往非洲索馬利蘭出差，親眼見到因連年旱災造成上百萬難民流離失所，許多孩子赤腳行走在滿布碎石、甚至有毒蠍的泥土地上，一家近十口人擠在狹小帳篷中，一天僅能吃上一、兩餐，讓她更深刻感受到生活在台灣的幸福。

主播高毓璘分享，感謝這次捐贈活動，讓她能帶著愛買鞋的兒子一起整理鞋櫃，同時向孩子說明這些物資能幫助誰、為什麼重要。孩子成長快，許多鞋子只穿過幾次卻已不合腳，她便挑選出仍乾淨、實穿的球鞋捐出。她說當時要捐出兒子1年多前穿過2次的球鞋，當時他一直不願意捐那雙，後來高毓璘給兒子看影片，兒子看後說好可憐，才答應捐出，送出時兒子還一直摸，就像送出自己的寶貝。

相振為（左起）、高毓璘、創辦人楊右任、白舒樺、副總朱培滋、黃家緯、李文儀。三立提供

黃家緯捐出採訪鞋彌補遺憾 舊鞋救命見證改變人生

主播黃家緯2022年第一次踏上非洲馬達加斯加，當時跟著血鑽石的礦工一起深入地底20公尺，他記得當時只有他一個人穿鞋，覺得對他們很虧欠，「但只有我的一雙不可能捐，很慶幸公司跟舊鞋救命，3年後給我機會，我捐出著當時採訪穿的鞋，這次活動三立讓我的愛心加上百倍千倍，也彌補當年沒立刻捐鞋的遺憾。」



