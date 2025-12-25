非洲盃足賽》席丹現身 見證兒子守門演出零封

2025年非洲國家盃足賽正在北非摩洛哥熱戰，法國傳奇球星席丹25日也出現在比賽看台，因為他的27歲兒子路卡是阿爾及利亞的先發門將，對蘇丹守滿全場「門清」無失球，幫助自己祖父母的祖國以3比0旗開得勝。

這場E組預賽在拉巴特的哈珊王子球場進行，球場大螢幕每每掃到看台上的席丹，都讓觀眾一陣驚呼。出生於馬賽的席丹雖然率領法國締造輝煌戰功，但他的父母都是阿爾及利亞後裔，兒子路卡則不像爸爸是中場大師，擔任門將把守最後一道防線。

廣告 廣告

路卡在法國青年隊最高打到U20層級，但職業生涯大多待在乙級聯賽，目前效力於西乙球隊格拉納達，得不到法國成年隊青睞，最終決定接受祖父母祖國的徵召，在今年10月對烏干達的世足資格賽上演成年國際賽處女秀，本屆非洲盃又因頭號門將受傷，成為「北非之狐」首戰的先發門將。

蘇丹因國內持續近千日的內戰，資格賽都無法在主場出賽，整體戰力也不足以威脅阿爾及利亞這樣的奪冠熱門，全場僅2次射正考驗小席丹。但開賽不到2分鐘就由前曼城球星馬雷茲破門的北非之狐，也因上半場尾聲被罰下1人，在大雨中贏得沒有預期輕鬆。

「最重要的是我們開出紅盤，」梅開二度的馬雷茲說：「最近兩屆非洲盃，我們的起步都不好，今天我們真的很想拿下勝利，也做到了。」阿爾及利亞拿過兩屆非洲盃冠軍，本屆會內賽由24隊激戰，明年1月18日打出冠軍。