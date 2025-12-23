非洲童感恩開唱 醫院報佳音

台北醫院院長鄭舜平感謝賴索托ＡＣＣ院長吳奕慧（右二）與院童蒞院，以音樂與笑容傳遞愛與希望。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

聖誕節前夕，衛福部台北醫院大廳廿三日響起孩子們的合唱聲，一群來自非洲賴索托的孩子帶來非洲傳統歌曲、〈明天會更好〉與〈WE ARE THE WORLD〉等歌曲，為病友與陪病家屬送上祝福。

台北醫院社工室主任楊淑貞指出，這群孩子是由國際性的非政府組織（ＩＮＧＯ）阿彌陀佛關懷中心發起人慧禮法師於賴索托培育、照顧的非洲兒童，孩子們因貧窮戰亂、天災肆虐、愛滋蔓延等狀況痛失父母，在相聚在一起，來台展開二０二五「行願非洲．感恩之旅」；廿三日來到台北醫院，體現醫院、宗教、社區共同推動多元包容與社會共融的核心價值。

孩子們以充滿生命力的非洲傳統歌曲歌曲揭開序幕，節奏明快、舞步自然純粹，迅速拉近與觀眾的距離；隨後演唱「明天會更好」、「WE ARE THE WORLD」組曲，用經典歌曲述說著他們曾接受來自世界各地的關懷與援助，如今以自身能力回饋社會，鼓勵大家即使身處逆境，依然保有希望、勇敢向前，創造更好的明天。現場掌聲與笑聲交織，為原本緊繃的醫療空間注入溫暖而正向的能量。

一群來自非洲賴索托培育院院童昨日來到衛福部台北醫院報佳音，聖誕歌聲溫暖醫療現場。（記者吳瀛洲攝）

台北醫院院長鄭舜平表示，感謝這群可愛的「非洲小朋友」，用音樂與笑容傳遞愛與希望，象徵「愛無國界、關懷不分膚色與語言」，期盼這份正向能量能陪伴每一名病友度過治療歷程，讓病友感受到來自世界的支持與陪伴。

聖誕節前夕，台北醫院病患之友會、新莊聖保祿天主堂、慈恩祈禱室教友與台北醫院志工至各病房報佳音。（ 記者吳瀛洲攝）

台北醫院也結合病患之友會、新莊聖保祿天主堂、慈恩祈禱室教友及院內志工夥伴，扮演聖誕老公公報佳音，並將聖誕餅乾、糖果等送至門診與病房，讓無法到場的病人也能感受節慶溫暖，展現醫療機構整合社會資源、深化社區連結的行動力。