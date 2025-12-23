非洲童聲唱進醫院 臺北醫院聖誕傳愛溫暖病友人心間

（記者陳志仁／新北報導）聖誕節前夕，衛生福利部臺北醫院大廳洋溢溫馨樂聲，來自非洲賴索托的孩子們，帶來非洲傳統歌曲、〈明天會更好〉與〈WE ARE THE WORLD〉…等歌曲，為病友與家屬獻上祝福；透過音樂傳遞希望與關懷，讓醫療場域化身充滿溫度的療癒空間。

圖／非洲院童走進衛生福利部臺北醫院報佳音，聖誕歌聲溫暖醫療現場。（衛生福利部臺北醫院提供）

臺北醫院社工室主任楊淑貞表示，這群孩子來自國際性非政府組織（INGO）阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre, ACC），由慧禮法師於非洲賴索托長期培育與照顧；孩子們多因貧窮、戰亂、天災或愛滋疫情失去至親，彼此扶持成長，此次來臺展開2025年「行願非洲．感恩之旅」，原規劃8場巡演，並在元亨寺師父引薦下特別加碼到訪臺北醫院，深化跨國、跨文化交流。

活動以充滿生命力的非洲傳統歌曲揭開序幕，明快節奏與純真的舞步迅速拉近與現場觀眾距離，隨後演唱〈明天會更好〉與〈WE ARE THE WORLD〉組曲，訴說他們曾接受世界各地關懷，如今以音樂回饋社會，鼓勵眾人即使身處逆境，也要懷抱希望、勇敢前行；現場掌聲與笑聲不斷，為原本緊張的醫療空間注入正向能量。

臺北醫院院長鄭舜平指出，醫院長期以病人為中心，重視身心靈全人照護，也持續推動多元文化交流與社會關懷行動；他感謝孩子們以音樂與笑容傳遞愛與希望，展現「愛無國界、關懷不分語言與膚色」的精神，期盼這份溫暖陪伴病友度過治療歷程，讓病友感受到來自世界的支持與陪伴。

此外，院方也結合病患之友會、新莊聖保祿天主堂、慈恩祈禱室教友與院內志工，化身聖誕老公公走入門診與病房，親送餅乾與糖果，讓無法到場的病友同樣感受節慶祝福，展現醫療機構整合社會資源、深化社區連結的實踐力。

