非洲聯盟也舔共？竟附和「台灣是不可分割的領土」 外交部傻眼開嗆
即時中心／高睿鴻報導
為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合，拉攏盟友打壓台灣，並貶損我國主權。據悉，中國外長王毅今（2026）年1月8日訪問衣索比亞期間，與非洲聯盟共同發布聯合新聞公報，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。台灣外交部怒轟，該說法公然罔顧客觀歷史、嚴重事實事時，對於中國政府持續在國際間，散播貶損我國主權之荒誕及惡意言論，表達嚴正抗議與譴責。
此外，對於非洲聯盟竟也附和中國，發表悖離國際現實的政治立場，外交部也表達高度遺憾。外交部鄭重聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬；而台灣長期積極參與國際社會，也持續為非洲及全球夥伴做出具體且正面的貢獻。因此外交部呼籲，非洲聯盟作為區域性重要國際組織，理應秉持客觀事實，並以獨立判斷作為對外發言基礎。
外交部也再次砲轟中方，持續透過政治施壓及話語操弄，在國際場合重覆散播不實敘事；此種悖離事實、破壞國際秩序的作法，不僅荒謬，更充分暴露其以威權手段干預的本質。
外交部重申，中華民國台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來。而台灣作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。
