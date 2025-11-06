中部中心/綜合報導

非洲豬瘟禁令解除，週四中午12點豬隻恢復運載，雲林肉品市場一早忙著清消，確保衛生安全無虞。另外彰化的阿璋肉圓以及阿泉爌肉飯，也預計在8日就有豬肉，可以開店販售，業者坦言相當期待。





非洲豬溫禁令解除 肉品市場清消備戰開賣(圖/民視新聞)









工作人員，全身包緊緊，進到雲林肉品市場的屠宰場、拍賣場仔細清消，不放過每個角落。外場區，也不能馬虎，車輛來回穿梭，噴灑消毒，確保衛生無虞，因為從6日中午12點開始，全國豬隻恢復運載，肉品市場動起來，消毒備戰。

長達半個月的禁宰令即將解禁 阿璋肉圓業者已經預訂好豬肉預計8日恢復營業(圖/民視新聞)













長達半個月的禁宰令即將解禁，也讓彰化肉圓、爌肉飯業者，坦言相當期待，像是名店阿璋肉圓，業者已經預訂好豬肉，預計8日恢復營業。





阿泉爌肉飯也預計將在8日重新開張 準備迎接假日消費人潮(圖/民視新聞)









另外像是阿泉爌肉飯，雖然在豬肉禁宰期間，改推雞腿飯，但還是不少民眾敲碗，期待爌肉飯回歸，也預計將在週六重新開張，不過擔心豬肉可能過肥過重，不僅影響口感，也會增加處理時間和成本。豬隻禁宰令終於解封，小吃業者看見曙光、磨刀霍霍，提前備戰，準備迎接假日消費人潮。









