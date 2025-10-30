非洲豬瘟下宣傳購物節遭批 中市府：是重要事項宣導

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中30日電）中市養豬場爆非洲豬瘟，民代指中市府近日下令區公所宣導購物節等事項，是出動洗腦大隊；市府今天表示，民政局宣導財政狀況、疫情與購物節，是須讓民眾知道的事。

非洲豬瘟前進應變所今天在農業部防檢署台中分署舉行說明記者會，行政院長卓榮泰到場出席試劑捐贈儀式後，接著前往視察台中文山垃圾掩埋場，應變所接續由農業部次長杜文珍、環境部環境管理署副署長林左祥、台中市政府副秘書長張大春等人說明疫情狀況。

廣告 廣告

民進黨台中市議員江肇國昨天在臉書（Facebook）發文表示，中市府民政局近日下令各區公所，宣傳台中普發5萬是假議題、豬瘟市府很努力及購物節宣傳等內容，批評市府出動「洗腦大隊」。

對此，張大春會中表示，民政局希望讓民眾了解市府施政內容，包括說明台中財政狀況及非洲豬瘟市府處理情形，且案發後農業局、衛生局與環保局人員，都是不眠不休防堵疫情與處置，是正面與事實。

張大春說，購物節是台中經濟重要活動，市民也很歡迎，國內外旅客都到台中消費，民政局講的這三點，都是非常需要讓民眾知道的事。（編輯：陳仁華）1141030