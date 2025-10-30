非洲豬瘟中央前進應變所獲贈千支試劑 卓榮泰：盼團結打贏這場戰爭

非洲豬瘟中央前進應變所獲贈千支試劑，行政院長卓榮泰說，檢驗流程大幅縮短時間，盼團結打贏這場戰爭。（圖：中市府提供）

非洲豬瘟中央前進應變所今天（30日）獲贈1000劑病毒檢測試劑，將可支應1萬頭豬檢測量能，檢疫時間可從近6小時縮短至3小時內。行政院長卓榮泰表示，加大防治力道，中央地方、民間政府、國內外合作，希望團結打贏這場戰爭。（寇世菁報導）

行政院長卓榮泰30日南下台中，主持非洲豬瘟中央前進應變所檢測試劑捐贈儀式暨記者會。行政院秘書長張惇涵、行政院政委陳時中、農業部次長杜文珍、環境部次長謝燕儒、台中市長盧秀燕、中興大學校長詹富智等人也出席。卓榮泰說，感謝基龍米克斯生物公司、台灣賽默飛世爾公司捐贈1000劑檢測試劑。讓檢驗流程可縮短時間，首席獸醫官也表示若有試劑可緊縮很多時間，更快速精確掌握跨試驗的結果，有狀況立刻送到實驗室再確認。

卓榮泰指出，中央到地方、民間與政府，國內國外一起面對，團結產生力量，總統賴清德也說唯有團結才能打贏這場戰爭。希望讓疫情控制在最小範圍，時間控制在最短時間，損害降低最小。

卓榮泰呼籲民眾，不要靠近案例場、關聯場、養豬場，媒體不要去訪問、接觸，人跟機器都可能受到感染，保持這些地方的消毒後是安全環境，目前也成立廚餘去化前進協調所。卓揆強調，並非疫情擴大，政府是加大疫調、防治、環境保護的力道，後續如何的條件可以解封，如何達到市場價格平穩，將進行下階段的工作準備。

卓榮泰說，精準專業的面對這場跟大自然的奮戰，釐清感染源與傳播路徑是現階段最重要工作。中央成立疫調團已馬不停蹄進行中，協助中市府共同完成各項精確資料。他期待回報的資料比對都能迅速、正確、一致，才能讓民眾知道這是有科學依據的調查結果。

捐贈代表台灣賽默飛世爾科技公司總經理鄭婷之表示，試劑預混液體已在試管中，1000劑可做1萬隻豬檢體，一般流程要近6小時，透過試劑可以縮短至3小時內。基龍米克斯生物科技公司董事長周孟賢說，擴大篩檢也是預防非洲豬瘟很重要的部分。

農業部政次杜文珍則表示，全台有6個初篩實驗室，因案例場在台中，目前試劑優先放興大實驗室。