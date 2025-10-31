非洲豬瘟中央前進應變所：除案例場外無異常 國軍徹夜支援案例場清消

國軍化學兵10月30日晚間徹夜支援案例場清消

非洲豬瘟中央前進應變所（下稱應變所）今天（31日）上午舉行記者會，向外界說明最新情況。應變所表示，截至10月31日為止，全國除臺中案例場外，無異常案例發生。杜文珍指揮官表示，中央災害應變中心昨日已請國軍化學兵協助案例場清消工作，但昨晚至現場仍發現環境未達到理想狀況，截至今早國軍持續進行清潔工作，待清潔工作完成後，現場待命的化學兵即會進場進行消毒工作。

杜文珍指揮官說明，現在最重要的任務就是把病毒鎖在臺中案例場，由於先前針對臺中案例場的第二次環境樣本仍有2處呈現病毒核酸陽性，中央災害應變中心昨日請求國防部國軍協助案例場的清消工作，並約在晚間10時30分進入案例場。

杜文珍指揮官強調，「消毒效果要好，前提一定是要完成清潔工作」，而昨晚應變所派員至案例場時，發現環境狀況仍不理想，所以原先請國軍化學兵至現場消毒，後續又請求砲指部國軍加上臺中動保處先協助清潔。

杜文珍指揮官表示，國軍進場協助清潔前，中央災害應變中心也有先請2名專家進行行前說明，包括安全問題、防護衣如何穿脫、照明架設等，讓現場同仁作業更安全，而後續防護衣、口罩、雨鞋、手套等一律送往焚化爐銷燬；此外，臺中市環保局也出動清運車輛，將案例場清除的雜物全數送往焚化爐處理。

杜文珍說明，直至今早，由於現場仍有許多地方要清潔，因此國軍又加派50名國軍弟兄，加上昨天的30名國軍，目前都在現場進行清理工作。而國防部35名化學兵也在現場待命，待現場清潔工作完畢後，隨即就會進入案例場進行消毒工作。

環境部環境管理署表示，第一輪廚餘養豬場的查核工作已全數完成，並沒有廚餘養豬的違規情況發生，現已通知地方環保機關開始第二次的稽查工作，並要求在11月6日前完成。

杜文珍指揮官表示，關於外界關心的疫調報告，現在陸續進行中，待專家會議討論完後，會再對外說明。杜文珍指揮官強調，大家都不樂見發生案例，現在最重要的工作是齊心協力，共同將病毒鎖在案例場。