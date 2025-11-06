非洲豬瘟中市府懲處名單 農業、環保局長暨動保處長免職

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市爆發非洲豬瘟，市府處理疫情表現引發外界批評，台中市政府發布最新聲明，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，6日起免去兩位局長職務。

另動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。

中市府指出，環保局長將由吳盛忠接任，吳盛忠歷任台北市府環保局局長、行政院環保署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。

農業局長由現任市府參事李逸安代理，他曾經擔任台中市經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。