【非洲豬瘟之後】一公斤蟲能吃10噸廚餘，產業卻卡關？

因應非洲豬瘟，台灣2027年起將禁止廚餘餵豬。環境部規劃黑水虻處理量能，成長幅度預計會是今年的三倍，從每日72公噸提高至2029年的237噸（占整體廚餘再利用量能約9.4%）。

黑水虻小小一隻，1公斤重的蟲卵孵化出來，可處理10公噸廚餘，約是澎湖一天的廚餘量。黑水虻被視為廚餘處理新希望，不少業者前仆後繼投入，近幾年卻無成功案例。《環境資訊中心》採訪專家和業者，從資金、養殖技術、設備與法規流程等角度，看黑水虻發展該如何突破重圍？

黑水虻排出的虻糞經過分篩，可發酵過後作肥料使用。圖片來源：澎飝企業有限公司臉書

業者前仆後繼投入 黑水虻仍缺成功案例

長期投入黑水虻養殖及推廣的專家林信仁觀察，過去5～8年間，台灣業者前仆後繼投入黑水虻產業，但「至今沒有一個真正成功的案例」。

許多業者撐不下去，最常見的原因其實是「資金燒光」。林信仁表示，黑水虻在國內仍處於初期階段，業者多半不敢投入大量資金，且缺乏經驗、技術、設備，往往耗盡成本，只好收手。

黑水虻是一種腐食性昆蟲，幼蟲能消化廚餘、農牧有機質，轉化成自身的蛋白質和脂肪，並排出富含有機質的糞便，再製成飼料、肥料，去化廚餘之餘還具有循環價值。

投入黑水虻養殖的業者大致有三類：養豬戶轉型的農民沿用開放式畜舍，但廚餘放置未加蓋，臭味易飄散，三天兩頭遭檢舉，再加上初期收入不穩，最後面臨停業；環保業者則是經驗和技術較豐富，通常承接地方環保局的廚餘處理代操作標案，但要面對地方公務員的高度干預；再者是新創團隊以黑水虻募資展開營運，不過同樣易面對初期資金不足的問題。

黑水虻製成蟲乾後，可以加工製成飼料。圖片來源：澎飝企業有限公司臉書

一卡貨櫃就能養蟲？ 作好功課免走歪路

「很多人以為我有一個房子，隨隨便便就可以養蟲（吃廚餘）」，林信仁稱，這是「不好好做功課」。過去就有業者礙於技術和經驗不足，無法妥善處理廚餘，隨意棄置廚餘，傷害社會對黑水虻產業的信任。

林信仁指出，養殖黑水虻本身技術門檻不高，「養一兩輪就會了」，真正困難的在於破碎、脫水等前處理工法。他表示，有些業者標榜「一卡貨櫃就能養蟲」，其實問題重重，因為貨櫃通風不好，易生熱氣、臭味，再加上前處理不足，實際廚餘去化效率和衛生條件都不佳。

取得環保許可、工廠登記、人力、土地、前處理設備，都是黑水虻養殖的必要成本。廚餘來源若是家戶，須確保運作符合《一般廢棄物清除處理方式》附表規定，事業廚餘則須通過廢清書審核。曾有業者向林信仁抱怨台灣法規太繁複、把產業卡死，但林信仁說，「法規是做事的基本規矩」，產業才不易被負面案例拖垮。

林信仁表示，黑水虻養殖本身的技術門檻並不高，但部分業者不熟法規、或便宜行事，容易造成投資失敗。圖片來源：林信仁提供

林信仁表示，過往的黑水虻產業十分低迷，曾有朋友投資黑水虻燒掉2億元，卻始終只能跟養豬戶削價「搶廚餘」。原本已打算退場，遇上豬瘟爆發、限制廚餘養豬，「沒有人跟他們搶（廚餘），反而一堆人送上門。」過去每噸僅1000元的處理費，現在最高8000元；由於國內業者不多，甚至出現「有廚餘卻沒蟲」的狀況。

「你說非洲豬瘟有沒有帶來一波短期紅利？絕對百分之百有。」林信仁認為，非洲豬瘟禁止廚餘養豬後，是台灣建立黑水虻產業發展的重要契機，政府若要維持、甚至擴充處理量能，可提供低利貸款或其他補助方式，「讓合法經營的業者能夠存活下來。」也可使用既有的清潔隊場地，轉作黑水虻養殖場。

小小蟲子吃掉全縣廚餘 大量海鮮殼會影響效率

今（2025）年4月，黃舒亭回到家鄉澎湖成立澎飝（音同飛）公司，承接澎湖環保局的黑水虻廚餘去化案。

澎湖過去仰賴堆肥去化廚餘，但效果不彰，今年開始改成黑水虻養殖。黃舒亭與丈夫接手後，一個月內就把原先堆積如山的露天堆肥場變成黑水虻處理廠。當地村民表示環境較之前的堆肥場改善許多。不到半年時間，全縣每日10多噸的廚餘就全靠黑水虻解決，觀光季甚至能負荷最多每日28噸的廚餘。

澎湖旺季廚餘每日可達28噸，目前皆可由黑水虻去化，但廚餘混雜著大量的海鮮殼，也影響著處理效率。圖片來源：澎飝企業有限公司提供

黃舒亭的丈夫陳亮來自中國四川成都，2018年中國非洲豬瘟疫情爆發、全面禁餵廚餘後，他開始投入當地的黑水虻廚餘去化產業。陳亮表示，黑水虻處理廚餘的關鍵在於精準計算——「1公斤蟲卵處理10噸廚餘」只是理論值，實務上須考量不同地區的地理位置，溫度、濕度，飲食風俗造成的廚餘組成差異，以及不同類型的前處理設備，也都會影響處理效率。

他舉例，成都的廚餘多為米飯、麵條等澱粉類熟廚餘，即便有生廚餘進廠，當地也習慣先烹煮再投餵，因此黑水虻吸收率高；相較之下，澎湖廚餘帶有大量海鮮殼，且生熟廚餘混在一起，黑水虻處理速度明顯較差。利用黑水虻處理廚餘，必須因應不同地區精準計算、不斷試錯。

近日，鹿港、北斗發生黑水虻廠臭味遭居民抗議，陳亮指出，「前處理」就是減少廚餘發臭、增加處理效率的重中之重。

廚餘可簡單看作是「油、水、渣」的混合物，含水率低的廚餘比較不臭。在廚餘的前處理程序中，破碎、脫水、製漿會脫去部分水份，陳亮稱，中國還會加入烹煮程序，並配有專門設備協助脫油，廢棄食用油（UCO）約九成出口到歐洲，製作成生質柴油或航空燃油（SAF），剩下的渣滓才會投餵黑水虻。

黑水虻可循環再生為飼料、肥料，但陳亮認為，「最大的盈利點反而是廚餘裡的油脂。」由於歐盟規定SAF必須添加10～20%的再生油品，對UCO需求穩定，是中國廚餘廠持續營運的原因。他分析，台灣黑水虻廠普遍忽略油脂提取技術，僅靠處理費及黑水虻蟲體及蟲糞再利用，利潤其實不高，可能是產業難以規模化的原因。

黑水虻與廢食用油 廚餘循環鏈如何更完整？

環境管理署副署長林左祥表示，台灣廚餘平均含油比例僅5.72%。前處理的破碎、脫水程序通常就能排除大部分油脂，也由於含油量低，業者處理廚餘普遍未特別考量脫油。他表示，環境部目前未特別鼓勵廚餘油脂再利用，「沒有這樣的計畫」。

此外，政府雖未規定廚餘要加熱後才能餵養黑水虻，但吃過肉類的黑水虻蟲體，因有防疫風險，目前只允許當作禽類或水產飼料，不可用來餵豬。

與丈夫一手建立澎湖黑水虻廠的黃舒亭，向前來參訪的民眾解說黑水虻處理廚餘的原理。圖片來源：澎飝企業有限公司臉書

林信仁心中仍有期待，他表示，台灣黑水虻業者主要的收入來源是處理費，蟲乾雖能賣給寵物飼料業者、蟲糞可交給肥料廠再製銷售，但進帳都不多。若業者具備能力從廚餘中提取油脂，不僅能提高收益，也能提升廚餘再利用率，並建立起廢食用油市場，讓廚餘的循環鏈更完整。

黃舒亭則發現，營運的最大壓力是「和公務人員打交道」。他指出，環保局不熟悉黑水虻技術，常以理論數據檢視營運狀況，質疑蟲量不足，或設備、做法不對，卻未理解實務上有溫度、濕度、廚餘種類等因素交互影響，「有種外行領導內行的感覺」。團隊每月平均收到十多份公文，要頻繁回覆、補件或說明，「熱情真的快要被磨滅掉」。