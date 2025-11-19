【非洲豬瘟之後】專訪被祭旗的獸醫師紀又銘︰「重視制度，才不會有意外」

10月下旬，農業部公布台中梧棲區廚餘養豬場爆出非洲豬瘟。特約獸醫師紀又銘一聽，就猜到是哪個豬場，遂致電詢問案場陳姓場主，「為什麼（豬隻異常死亡時）不找我呀？」場主說，紀又銘不收費，會不好意思。紀又銘心底知道，場主是想死馬當活馬醫，「他知道我一定會通報」。

紀又銘是此次非洲豬瘟事件中，最初被開刀背鍋的特約獸醫師。明明不在場、不知情、沒提供醫療意見，卻在地方政府疫調中被誣指負責診斷，甚至誤診。「出事了」，兒子的同學、老師七嘴八舌談起。兒子回家問媽媽︰「爸爸會不會被抓去關？」紀又銘理直氣壯道︰「我沒做錯事。」

廣告 廣告

風風火火的15天過去，中央的疫調最終還他一個清白，豬隻解禁重新上市。成了擋箭牌的紀又銘，心卻淡了，決定不再為任何豬場簽特約獸醫師合約。可他心裡有團火，很希望制度有根本性改革，畜牧業才有出路。他接受《環境資訊中心》專訪，侃侃揭露豬場、獸醫師、公部門之間的微妙關係與心態，希望政府痛定思痛，全面檢討畜牧業與獸醫師政策。

疫調沒有說出的豬場真相

「（10月10日）那麼大的（豬隻）死亡量，還能當作沒有事，然後投藥。公職獸醫師只聽豬農講的，就相信了，也不進去看看、採檢。我真的無言。」說起這場疫情，紀又銘依然生氣。

11月11日，記者相約在台中市沙鹿一家咖啡廳，紀又銘甫走進來，手拿一份簡歷和自傳，對訪問非常認真。他是家禽專科獸醫師，也是台中市獸醫師公會理事，在沙鹿動物醫院當院長。在地20多年，無論是此次案場豬農，還是該名公職獸醫師，紀又銘都認識。

在農業部公布非洲豬瘟案例後，紀又銘第一時間致電場主詢問詳情。原來豬在10月初開始陸續死亡，場內廚餘根本吃不完，而被送到另一豬場，但地方政府疫調中沒查出此事。「他們疫調是很爛很爛。」直到10月底中央災害應變中心成立中央疫調小組，紀又銘告知農業部這個線索，「他們很快去調查另一個場。」才在11月3日中央疫調結果中，公布了這項從未出現過的資訊。

另一個紀又銘很在意的疫調重點，是其中一名動保處祁姓公職獸醫師，不但未接受疫調訪談，政府亦沒有公布過他的足跡，「如果去過某某豬場，那些都應該要列為關聯場」。

地方漏洞百出非一日之寒

非洲豬瘟爆發，除邊境有否守住，紀又銘覺得最大問題是豬場的最後把關。依他觀察，廚餘會再出事的機會還是很大——每天蒸煮過程中，廚餘中心溫度真的能保持90℃、蒸煮一小時嗎？飼料桶有每次徹底清洗消毒嗎？此外，熱騰騰的廚餘不會直接用來餵豬，如何確保煮後豬農不會混合未煮過的廚餘？即使環境部與農業部要求更嚴謹的監控設備系統、強制廚餘車裝GPS，紀又銘仍然覺得破口太多，「你能掌控到那麼完備嗎？今天豬農為什麼會挺而走險？因為你都用電話來問，豬農發現糊弄你就好了！」

地方從監督到疫調都漏洞百出，冰凍三尺非一日之寒。紀又銘感嘆，時代不同了，現在農業局動保處人員較重視寵物動保、結紮、預防性注射，放在經濟動物的資源與關注度相對不高，甚至便宜行事，「都用電話訪談處理事情。不然案場堆積10公分以上的污垢除不掉，為什麼（之前）沒有去監督指導？」

全台中養豬場有152個，當中有37個場為市府核准的廚餘養豬場（包括案場）。紀又銘稱，過去動保處人員非但沒全面走訪、稽查，更容易忽略「黑戶」——法規規定豬場規模達200頭以上，才可申請廚餘養豬，但有些豬農只養十來頭豬，並私自去餐飲、火鍋店收廚餘，店家又能省掉廚餘處理費，雙方互利。這些黑數，都不在檯面上看得到，「台中沒有想像的那麼有制度啦！」

特約獸醫師與豬農關係不平等

不為人知的，還有特約獸醫師的簽約制度漏洞。《畜牧法》第9條規定，畜牧場應置獸醫師或有特約獸醫師，負責畜禽衛生管理。但紀又銘並非每年都有跟事發案場簽約，而是每隔幾年才簽一次，「因為牧場每四、五年要換證，需要特約獸醫師的證明。」一張約每年3000元，紀又銘負責八個場，只有兩、三個場有付錢。

全台有5000多個養豬場，但經濟動物獸醫師（佐）嚴重不足，真正服務牧場的，全台僅350餘人，且並非人人都是豬病專家。紀又銘揭露，很多豬農找特約獸醫師簽約只為「走個流程」，有業界中人甚至曾開出「一年3萬元、共簽約100多個豬場」的條件，但紀又銘拒絕了。「十之八九的特約獸醫師都只是掛名，甚至合約戶在哪都不知道。」

這種民間特約獸醫師與豬農的關係也不平等。紀又銘說，一些特約獸醫師兼賣藥，豬農就是衣食父母，如果豬農要求不要通報豬隻異常死亡，威脅取消特約獸醫師往後的生意通路，「其他豬農也不找你」，特約獸醫師就會多一重顧慮。他建議特約獸醫師簽約費，可比照屠檢獸醫師的方法提供薪資，避免被農戶「綁架」。

他又稱，不少豬農自認有20、30年經驗，不太尊重獸醫師，覺得要簽約都是被法規所迫，「你跟他說消毒防疫要做好，他就說『你沒有比我懂』。他們的心態就是這樣。」

第一起口蹄疫確診來自他的通報

事實上，紀又銘並非不懂養豬。他說，紀家在台中畜牧業很有名，他的家族在台中做畜牧行業、賣飼料，叔叔曾是農會理事長。家人也鼓勵他去考獸醫，還特別要求他去做經濟動物領域。

1990年代初，紀又銘在國立屏東技術學院獸醫科暨畜牧生產技術系畢業，叔叔希望他回去接手農會生意。但他那時年輕、反叛，跑去屏東開豬場，養了60多頭種豬、200隻小豬。1997年，台灣爆發口蹄疫，他家的豬不進食，逐漸營養不良和餓死，小豬也因此缺奶，「那時候我就通報」，成了確診口蹄疫的第一案例，豬隻第一時間被撲殺。那時因積極通報，他拿到豬隻市價八折補助，雖然場被收了，但沒很大損失。

豬場可能無法翻身，通報時心裡不會掙扎嗎？「你經營牧場，你要有心理準備，不可能一帆風順、完全不會有任何問題。」

「周遭的人都教我要從善」

在口蹄疫爆發、豬場關閉後，父親碰巧病重，紀又銘是家中獨子，得回台中發展，開家動物醫院，讓家人安心。

紀又銘在農業大縣養過豬，又是獸醫專業，回到台中，防治所所長找上了他，請他教授如何分辨黑豬有否感染豬丹毒或是其他病症，以及找出可能的源頭。這些講課他都不收錢，但強調只教一次，希望豬農真正學起來，做到知識承傳。

有些特約獸醫師要糊口，開始賣起藥來。但紀又銘堅持不賣藥，認為過去濫用藥物情況已不受控，人類和動物身體出現抗藥性，加上家族都有患癌史，他認為預防總比治療好。「每一隻經濟動物，都應該是健康的販售，成為健康的食品提供給人類。預防過程中，有些該淘汰就淘汰，而不是死馬當活馬醫，撐到可以賣出去。」

紀又銘這份對公共利益的執著，笑說可能跟家人有關——爸爸是退休校長，媽媽是退休主任，姐姐是國中老師，太太是小學老師，「周遭的人都教我要從善。」他的熱心，也來自父親，從小就跟著爸爸到處做志工，「只要是對的、正義的，他都很挺啦！」

「所以農戶沒錢也沒關係，只要他有求於我，我都照去簽（合約）、去看病。」

重視制度，才不會有下個意外

台中豬隻飼養總量只占全台1.6%，人口又越來越多，紀又銘早覺得台中不再適合養豬。本來想著家中孩子有意承接他的事業，他就撐著這個產業走下去，但孩子沒有這個想法。「現在有機會我就慢慢退出，我也鼓勵（台中）豬農不要再養，但他們說年紀大了，沒其他行業（轉型），就撐到撐不住為止。我是在陪他們消失的。」

可是，紀又銘這次覺得被背叛了，很是無奈、不甘心。10月底，他收到地方政府公文稱，他沒有報備就跨區執業，涉違《獸醫師法》，須到動保處說明案情。及後，農業部在記者會上提醒地方政府，相關法規是有但書，請地方先了解但書內容及獸醫師執業細節，不宜直接開罰。

這次事件後，紀又銘決定明年不會再接任何特約獸醫師合約，「我跟他們（公部門、豬農）配合到我都不計較了，他們缺人就找我。但這一次，在這麼好的交情下，他們還是這樣子的出賣。每次有事就找我、出事就找我，這樣合理嗎？」

「這個體制有病的，病到完全沒有功能。」紀又銘不止為自己喊冤，也為最初被指錯誤診斷的王姓獸醫佐抱不平。事實上，王姓獸醫佐在10月初根本沒有去現場看診，是後來覺得不放心，所以到豬場看一下，然後通報，但紀又銘質疑，為何吹哨者反而要承受更多責難。他反問，公職獸醫師那時在哪？「我們沒有其他功能了，我們就是他們的擋箭牌而已。」

在他看來，台中養豬業或是全台縮影——豬農普遍以為自己很懂豬病，加上傳統豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病，台灣又防堵成功，是「很光榮的事。」既然沒事發生，地方公部門很多相關人員都在等退休，「鬆懈了很多事情。」

即使台中農業局局長、環境局局長、動保處處長都被免職，紀又銘覺得，政府還是欠缺對畜牧業的整體檢討和建議，「下台是一個交代，可是未來沒有方向，那不是在做下一個下台的人準備而已嗎？」

「制度不是為了交代跟好看。制度就是有它的需要，因為你重視它，就不會有意外。」紀又銘語重心長的說。