非洲豬瘟事件只懲處基層？中市府說話了

▲台中市副市長鄭照新證實，非洲豬瘟的懲處名單，不會只有2名基層人員。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，重創全台豬肉產業，台中市政府的疫調及防疫應變挨批荒腔走板。中市府昨天送交非洲豬瘟事件書面專案報告給議會，再度引發民進黨議員們怒火。針對僅清消約僱人員、未確實稽查的環保局員工被懲處，2名副市長皆證實，全部的懲處名單尚未公布，一定會有人負起政治責任。

影響全國的非洲豬瘟事件爆發後，外界點名台中市農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良應負起政治責任道歉下台，但市長盧秀燕遲未做出回應，甚至稱「及時拆彈化解危機」，引爆網友開撕「妳怎麼好意思！」台中市議會則要求市府，明日針對非洲豬瘟事件進行專案報告。市府昨天先送交書面資料，內容稱「市府於第一時間就以最高規格啟動防疫機制」、「市府防疫措施成效顯著」，挨批避重就輕、毫無誠意。

廣告 廣告

議員江肇國今（6）日質詢時再批評，報告中唯一被懲處的，只有兩位基層員工，一是假日去清消的約僱人員，還有未確實稽查的環保局員工，「沒有任何一位政務官出面負責，難道所有政治責任都給基層揹嗎？」副市長黃國榮證實懲處名單將進一步補充，被咎責者不會只有2人。

▲市議員江肇國批評，非洲豬瘟專案報告內容太離譜，讓人看到血壓飆高。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.06）

上午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會中，媒體詢問只懲處基層批評不公，另一副市長鄭照新也表示，市府的最終懲處名單尚未公布，還在做相關調查。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

等不及了！飼料豬解禁前寵物豬趴趴走 台中4遊蕩豬通通抓去採檢

陳駿季火大再度痛批盧秀燕 中市府：感謝指導力拚清零

一人拖累全台灣！民進黨團轟盧秀燕是豬隊長 市府說話了