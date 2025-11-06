非洲豬瘟事件台中農業、環保局長去職

▲台中市環保局長陳宏益（站立者）與農業局長張敬昌（左坐者）雙雙因非洲豬瘟事件下台。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 影響全國的非洲豬瘟事件爆發後，外界點名台中市農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良應負起政治責任道歉下台。事發15天後，台中市政府今（6）日中午宣布，張敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

廣告 廣告

台中市政府環境保護局長將由前台北市環保局長吳盛忠接任。吳盛忠歷任台北市政府環境保護局局長、行政院環境保護署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。

農業局長由現任市府參事李逸安代理，曾任台中市政府經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。

市府表示，將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高官都過關？非洲豬瘟事件挨批只懲處基層 中市府說話了

老農沒說實話！廚餘非法流向另一養豬場 環保局長又給標準答案

一人拖累全台灣！民進黨團轟盧秀燕是豬隊長 市府說話了