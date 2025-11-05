非洲豬瘟今解禁！盧秀燕開放禁運、禁宰前夕談防疫成果 臉書被灌爆

政治中心／陳慈鈴報導

台中市日前爆出非洲豬瘟疫情，中央宣布全國豬隻緊急實施禁宰、禁運15天。農業部5日宣布，11月6日中午12點解禁運輸，11月7日凌晨0時解禁批發屠宰。解禁前夕，台中長盧秀燕更新了臉書動態，說明中央地方攜手，擴大強化防疫，守住最後一刻。沒想到貼文曝光後，留言區迅速被網友灌爆，直呼「只會說依中央指示，那要台中市政府做什麼？」

「越是接近解封，防疫團隊就越要謹慎。」盧秀燕5日晚間於臉書表示，中央應變中心已宣布，7日中午解除全國豬隻「禁運、禁宰」措施，但「禁止廚餘養豬」仍會持續實施。在進入解封倒數的關鍵階段，台中市政府不能鬆懈，確保防疫萬無一失。

盧秀燕表示，5日防疫團隊持續擴大清消，包括肉品市場、屠宰場、焚化爐及化製設備，另外每日養豬場訪視、死豬與活豬抽檢，結果皆為陰性。我們也依中央指示回溯至8月1日，全面檢視台中市每日死亡豬隻情況，經比對後目前無異常，顯示疫情獲得有效控制。

盧秀燕說，案場場主父子目前羈押禁見，市府特別商請地檢署協助押解返家，針對住家環境進行共9次採檢，最新檢驗結果全部呈陰性。

盧秀燕還說，另外按照中央指示，台中市政府已啟動「東南亞餐飲店家稽查專案」，目前掌握17家業者，若有未登記或隱藏巷弄內的餐廳，也會一併查核，確認肉品來源清楚，廚餘依法清運。

最後，盧秀燕提到，感謝所有防疫團隊、中央夥伴與市民家人的協助，讓防疫工作能穩健前進，防疫視同作戰，守住台中就是守住台灣。

貼文曝光後，引起大量網友不滿，迅速湧入留言區表示，「普發五萬，人民才有錢可以支持台中購物節喔」、「確定是攜手而不是地方政府扯後腿嘛」、「只會說依中央指示，那要台中市政府做什麼？」

